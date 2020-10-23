كيف حذر مدرب الفتح لاعبيه من الاتحاد ؟

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الفتح، أن فريقه يعي تمامًا صعوبة مواجهة نادي الاتحاد غدًا السبت بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العميد يسعى للتعويض:

وتحدث مدرب الفتح في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الغد قائلًا: إن العميد سيسعى للتعويض بعد الخسارة من الاتفاق في الجولة الأولى، مضيفًا أنه حذر لاعبيه من المواجهة عن طريق التركيز التام والإعداد الجيد للمباراة.

وأكد فيريرا على أن الفوز على النصر كان أمرًا جيدًا، مضيفًا أنه عمل على تصحيح بعض الأخطاء والملاحظات للاعبي الفتح.

رسالة نجم الاتحاد لجماهير النادي:

وكان اللاعب فهد المولد لاعب الفريق الكروي الأول بـ نادي الاتحاد وجه رسالة إلى جماهير النادي، وذلك بعد الخسارة الأحد الماضي من فريق الاتفاق بثنائية لهدف في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب المولد عبر Story حسابه في Snap Chat رسالة لـ جماهير الاتحاد قائلًا: “السلام عليكم أول شيء الله يعطيكم العافية جميعًا، ونعتذر لكم على مباراة الأحد كلنا مقصرون والخسارة يتحملها الجميع، بس أتمنى من الجميع الوقوف مع الإدارة واللاعبين لازم نتحمل جميع المراحل التي يمر فيها الفريق؛ لأن الفريق يملك عناصر مميزة العناصر تحتاج الدعم، ونوعدكم بتقديم الأفضل في الجاي، واللي ينتقد أتمنى منهم تحفز الفريق وبإذن الله قادرون على تخطى الصعاب لسه إحنا في بداية موسم إن شاء الله الخسارة المبكرة تكون درسًا للقادم والله يكتب اللي في خير”.

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