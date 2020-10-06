لتجنب سرطان الثدي لا تتجاهلي فحص الماموجرام

المواطن- محمد داوود- جدة

يتخذ العالم في شهر أكتوبر من كل عام اللون الوردي لونه الأساسي، ففي عام 1985 تم اختيار شهر أكتوبر ليكون شهر التوعية بسرطان الثدي عالمياً ، إذ يساعد هذا الشهر على زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته وتكريس بأهمية الكشف المبكر وعلاجه، والحرص على تزويد المصابين به بالرعاية الصحية اللازمة.

خطورة سرطان الثدي

وعن سرطان الثدي تقول الدكتور عبير قاسم لـ”المواطن“، يحدث سرطان الثدي بسبب تغير في عمل ونمو الخلايا المكونة لأنسجة الثدي دون القدرة على السيطرة عليه، مما يحولها إلى خلايا سرطانية لدى الرجال والنساء مع قدرة هذه الخلايـا على الانتشار ، وهناك عدة أنواع من سرطان الثدي، وأكثر هذه الأنواع انتشارًا ما يُعرف بسرطان قنوات الحليب، وسمي بهذا الاسم كونه يبدأ داخل قنوات الحليب ، ويشكل هذا النوع 90% من حالات الإصابة بسرطان الثدي.

علامات المراحل المتقدمة

وحول الأعراض تمضي الدكتور قاسم قائلة: غالبًا ليس هناك أعراض ولكن قد تظهر هذه بعض العلامات في المراحل المتقدمة مثل

ظهور كتلة أو عقدة صلبة غير مؤلمة في الثدي أو تحت الإبط ، انتفاخ وتورم الثدي ، خروج إفرازات من الثدي ، تغير في حجم وشكل الثدي أو تجعد في الجلد ، انعكاس حلمة الثدي ، حكة أو تقرحات قشرية أو طفح جلدي حول الثدي ، نادرًا ما يكون هناك شعور بالألم ، وظهور الكتل لا يعني بالضرورة أنه سرطان، فقد تكون بسبب وجود تكيسات أو عدوى لذا فأن التشخيص المبكر حتى يتم التدخل اللازم.

3 طرق للتشخيص

وبينت الدكتور قاسم ، أن التشخيص يكون بثلاث طرق وهي:

⁃ الفحص الذاتي إذ تتعلم السيدة هذه الطريقة من الطبيبة، وتجري السيدة هذا الفحص بنفسها بعد الدورة الشهرية بثلاثة إلى خمسة أيام.

⁃ الفحص السريري وهو فحص للثدي يجريه أطباء واختصاصيون مدربون في المستشفى، أما إذا كان لدى المريض تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، فسيوجهه الطبيب لإجراء الفحص الإشعاعي للثدي (الماموجرام).

⁃ الفحص الإشعاعي للثدي (الماموجرام) وهو تصوير الثدي بالأشعة السينية، ويعتبر أدق وسيلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث يمكنه الكشف عن السرطان عندما يكون حجمه صغيرًا مما يساعد على المعالجة مبكرًا ، وهذا الفحص ينصح به النساء بعد الأربعين للاطمئنان على صحة الثدي من عدم وجود أي تغيرات.

تاريخ عائلي للإصابة

وتنصح الدكتورة قاسم ، جميع بإجراء التصوير الإشعاعي (الماموجرام) كل سنة على الأقل، اعتبارًا من سن الأربعين (وربما قبل ذلك إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي) ، فالتدخل المبكر مهم جدًا ، إذ يتم تحديد العلاج وفقًا لتشخيص المرض (نوع الورم، مرحلته، حجمه) والحالة الصحية للمريضة ، وهناك العلاج الكيميائي والبيولوجي ، العلاج الإشعاعي ، العلاج الهرموني، الجراحة ، العلاج الموجه.

نصائح هامة للوقاية

وعن الوقاية من سرطان الثدي شددت على الاهتمام بنمط الحياة الصحي، ويشمل الغذاء الصحي والنشاط البدني والمحافظة على الوزن الصحي ، واستشارة الطبيب في حال استخدام الهرمونات البديلة ، والحرص على الرضاعة الطبيعية ، تجنب التدخين ، والكشف المبكر.

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