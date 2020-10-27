لتكريم حسين عبدالغني.. لاعبو الأهلي والنصر يرتدون رقم 24

المواطن - مروة نبيل

حرص لاعبو الأهلي والنصر على توديع النجم حسين عبدالغني، الذي أعلن اعتزاله اللعب الرسمي بشكل نهائي، بطريقتهم الخاصة قبل انطلاق مباراتهم.

تكريم حسين عبدالغني:

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر لاعبي الأهلي والنصر وهم يرتدون القميص رقم 24، لتكريم حسين عبدالغني بعد مسيرة مميزة مع الفريقين.

وكان من المقرر أن يتواجد عبدالغني ليتم تكريمه في مباراة الأهلي والنصر اليوم، إلا أنه تعرض لحادث سير أثناء قدومه إلى ملعب الجوهرة المشعة، وذلك وفقًا لمراسل القنوات الرياضية السعودية، عمار باحكيم.

ولعب حسين عبدالغني في النصر من عام 2009 ولمدة 8 سنوات، حصد خلالهم العديد من البطولات، قبل أن يخوض تجربة احترافية جديدة في نادي فيريا البلغاري لمدة عام واحد، ثم انتقل إلى أُحد، وعاد بعد ذلك إلى الأهلي عام 2019 ليعتزل بين صفوفه.

ويملك عبدالغني مسيرة مرصعة بالذهب مع الأندية التي لعب في صفوفها، حيث توج بلقب كأس ولي العهد 4 مرات، الدوري السعودي مرتين، كأس الأمير فيصل بن فهد 3 مرات، كأس الخليج للأندية مرتين، وغيرها من البطولات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي والنصر:

ويلعب الأهلي ضد النصر الآن على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، وتُشير النتيجة إلى تقدم الراقي بهدف سجله عمر السومة.

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