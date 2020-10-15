لجنة المنشطات توقف لاعب الباطن ماهر عثمان 4 سنوات

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، قبل قليل، عن إيقاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ماهر عثمان لمدة 4 سنوات.

المنشطات توقف لاعب الباطن

وذكرت لجنة الرقابة على المنشطات في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” أن قرار إيقاف لاعب الباطن جاء استنادًا للفقرة 14/3/2 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة، وبناء على قرار لجنة الاستماع لقضايا المنشطات.

وأضافت اللجنة في بيانها: “فقد تنازل اللاعب عن حقه بفتح وتحليل العينة B، وقامت اللجنة بإتاحة الفرصة له في حضور جلسة استماع التي عُقدت بتاريخ 13/ 9/ 2020، وتم خلالها استعراض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات وأخذ أقواله مع إتاحة الفرصة له للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية”.

تفاصيل عقوبة ماهر عثمان

وأصدرت لجنة الاستماع لقضايا المنشطات قرارها التالي: “إيقاف لاعب الباطن ماهر عثمان عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة 4 سنوات اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المؤقت 8/ 9/ 2020، استنادًا للفقرة 2/1 والمادة 10/2/1 والفقرة 10/2/1/1 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة”.

كما قررت حظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية استنادًا للفقرة 10/12/1، وعودة الرياضي للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضي، وذلك استنادًا للفقرة 10/12/2 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.

وشددت اللجنة على أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ القرار، استنادًا للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة، وتم إشعار اللاعب والاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة بحق اللاعب لاعتماد تنفيذها.

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