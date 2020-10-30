لزيادة الوزن بسرعة فائقة

أكثر الفتيات تعاني من مشكلة النحافة وأنهم يحتاجون لزيادة الوزن بسرعة فائقة، ولكن هل النحافة لها أضرار وكيف من الممكن زيادة الوزن في خلال أيام.

النحافة

نقصان الوزن يعتبر مشكلة صحية وذلك إذا كان مؤشر كتلة الجسم لا تزيد عن 18.5 فإن ذلك يسبب مشكلة في الجهاز المناعي والشعور بالتعب والإرهاق وعوامل أخرى.

أسباب النحافة

العوامل الوراثية ويرجع ذلك إلى التاريخ الطبي للعائلة.

أداء التمارين الرياضية باستمرار كل يوم لوقت طويل.

تناول الغذاء غير صحي.

وجود مشاكل هرمونية في الغدة الدرقية.

الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض السكر والسرطان.

بذل مجهود أكثر من اللازم.

فقدان شهية تجاه الأكل.

مشاكل نفسية مثل الضغط النفسي.

الاكتئاب.

أضرار خسارة الوزن

قد تحدث بعض الأضرار بسبب خسارة الوزن ومن هذه الأضرار التي تحدث:

الشعور بالتعب والإرهاق.

فقدان القدرة على أداء الوظائف اليومية.

صعوبة في التركيز.

نقص في العناصر الغذائية المهمة والأساسية في الجسم مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور والفيتامينات.

ضعف في المناعة والإصابة بالأمراض باستمرار مثل البرد، والإنفلونزا، والحمى

الإصابة بفقر الدم نتيجة لنقص عنصر الحديد.

شحوب الوجه واصفرار.

وصفات لزيادة الوزن بسرعة فائقة

من خلال موقع المواطن سنتعرف عن وصفات لزيادة الوزن بسرعة فائقة، كما يلي:

البطاطا المهروسة: تعتبر البطاطا من الكربوهيدرات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية وغنية بالفيتامينات مثل فيتامين سي وتحتوي على المعادن مثل البوتاسيوم وتعطي الجسم الألياف الغذائية التي تفيد الجهاز الهضمي، ومن الأفضل تناول البطاطا مشوية أو مسلوقة للاستفادة منها.

خلطة الحلبة والزعتر يتم خلط مسحوق الحلبة مع الزعتر الجاف ونضيف عليه بضع حبات من الزبيب ونقلبهم جيدًا مع العسل الأبيض ونضعهم في البرطمان ونضعها في الثلاجة وتناول ملعقتين كل يوم على الريق.

خلطة السمنة مع السكر: وهي عبارة عن وضع 2 ملعقة صغيرة من السمن مع 2 ملعقة صغيرة من السكر ونضربهم مع بعض جيدًا ويتكون خليط كريمي ويتم تناول هذه الوصفة قبل الأكل ب 30 دقيقة لمدة أسبوعين ويظهر فرق ملحوظ في الوزن.

العرقسوس: يعتبر العرقسوس من الأعشاب التي تساعد على زيادة الوزن ويتم استخدامه بطريقة سهلة حيث يتم نقع أعشاب العرقسوس لمدة 50 إلى 60 دقيقة ثم تصفيته وتناول كوب ثلاث مرات في اليوم قبل تناول كل وجبة وسيعطي فرق ملحوظ في الوزن بعد عدة أيام من تناوله.

جذور الجنطيانا: تعتبر جذور الجنطيانا من الأعشاب حيث يتم غلي هذه الجذور لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثم تركها حتى تبرد ثم تناول كوب من هذه البذور ومن الممكن تحليته بملعقتي من العسل الأبيض وتناولها مرتين في اليوم مرة في الصباح قبل الإفطار على الريق ومره قبل النوم.

عشبة الهندباء: تتميز عشبة الهندباء أنها مفيدة للجسم وتساعد الجسم على التخلص من السموم قدره كما أنها تنقي الكبد والكلى، يتم غلي عشبة الهندباء على النار لمدة خمس دقائق ثم تركها حتى تبرد وتحليتها بملعقة من العسل الأبيض وتناولها.

خلطة الخميرة والسكر تعرف الخميرة بأنها تحتوي على أكثر من 12 فيتامين يساعد على تخلص الجسم من البكتيريا الضارة وزيادة وزن الجسم ويتم استخدام الخميرة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم بأخذ قطعه صغيره من الخميرة في كوب نصف كوب ماء ونصف ملعقة سكر واذابتها جيدًا ثم تناولها.

خلطة الخميرة والحليب وهي تساعد على زيادة الجسم بسرعة فائقة وذلك بوضع نصف ملعقة صغيرة من الخميرة إلى كوب من اللبن الدافئ ومن الممكن تحليته بملعقتي طعام من العسل الأبيض وتناوله على الريق.

خلطة العسل الاسود والحالة: في إناء نضع مقدار كيلو من العسل مع حلبة ويتم غليهم على النار ونضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ونتركه على النار لمدة 15 دقيقة أو أكثر، نترك الخلطة حتى تبرد ثم نضعها في برطمان في الثلاجة وتناولها أكثر من مرة في اليوم ومن الممكن تناوله بالخبز الابيض او الخبز البلدي.

عجة البيض: تعتبر عجة البيض من الوصفات الغنية بالبروتين وذات سعرات حرارية عالية والتي تساعد على زيادة الوزن ومفيدة للجسم ويتم تناولها كوجبة خفيفة او على الإفطار وإضافة مكونات غذائية مثل: بطاطا مهروسة، أي نوع من الجبن، خضار مثل البقدونس والزعتر والبصل.

الأفوكادو: يعتبر الأفوكادو من مصادر البروتين والدهون غير المشبعة المفيدة للجسم والذي يمكن تناوله مع ساندويتش اللحم أو إضافته إلى السلطة.

بعض النصائح والوصفات التي تساعد على زيادة الوزن

من الأفضل اتباع عدة نصائح والأخذ بها عند زيادة الوزن ومن هذه النصائح:

زيادة عدد السعرات الحرارية فمثلا من الممكن زيادتها 500 سعر حراري لمدة عشرة أيام ثم بعد ذلك رفع عدد السعرات الحرارية الى 1000 سعر حراري

تناول ثلاث وجبات في اليوم الفطور والغداء والعشاء مع مراعاة ما بين كل وجبه ووجبه يفضل أكل وجبات خفيفة.

تناول طعام ذات سعرات حرارية عالية مثل العصير، الحليب كامل الدسم، العسل، الكوكتيل.

تناول طعام صحي غني بالكربوهيدرات مثل الأرز، البطاطس، الخبز، الحبوب الكاملة، والمعكرونة

تناول الطعام الذي يحتوي على البروتين مثل اللحوم الأسماك البقوليات

تناول الطعام الذي يحتوي على دهون صحية ومفيدة للجسم مثل المكسرات، الطحينة، الافوكادو، القشدة الحامضة، الزيت، البذور.

يفضل تجنب تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والسكريات.

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