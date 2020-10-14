لقاء العار بين صدام وأبو عمار قبل 30 عامًا

المواطن - الرياض
في مثل هذا اليوم الرابع عشر من أكتوبر عام 1990 وصل ياسر عرفات إلى العراق والتقى صدام حسين ليبارك له احتلال دولة الكويت الشقيقة في موقف تسبب في صدمة كبيرة بين قادة دول الخليج والعالم العربي بوجه عام.
فيديو | #عسام.. 14 أكتوبر 1990.. صدام يستقبل عرفات في #بغداد#الإخبارية pic.twitter.com/IOpoujNkX4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 14, 2020
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