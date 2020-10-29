لقطات من افتتاح متجر النصر في جدة

المواطن - محمد سمعه

افتُتح أمس الأربعاء، متجر نادي النصر في مدينة جدة، حيث دُشن بحضور كل من عبدالله مادو مدافع العالمي، وعبدالرحمن الحلافي المشرف على كرة القدم بالفريق الكروي الأول بـ أصفر العاصمة.

ونشر الحساب الرسمي لـ العالمي عبر “تويتر” صورًا من تدشين متجر النادي في جدة حيث علّق قائلًا: “العالمي جاكم يا أهل جدة”.

رسالة من مشرف النصر لـ جماهير العميد:

وفي وقت سابق، حرص عبدالرحمن الحلافي، المشرف العام على كرة القدم بالفريق الكروي الأول بـ النصر، على توجيه رسالة إلى جماهير نادي الاتحاد عقب الأزمة الأخيرة بين الناديين، التي انتهت ببيان التصالح المشترك الذي صدر بشكل مشترك بين الناديين يوم 15 أكتوبر الجاري.

وخلال مقطع فيديو متداول قال عبدالرحمن الحلافي: “جماهير الاتحاد لها عشق خاص بقلبي، واللي يقول إن الاتحاد ما هو بعريق، ما بيفهم شيء في كرة القدم”.

وأضاف الحلافي: “الاتحاد فريق كبير وعملاق، أنا أحب جمهور الاتحاد وإذا حدث شيء بيزعلهم، يبشرون بالرد والعوض”. بيان مصالحة بين الناديين: وكان ناديا الاتحاد والنصر أصدرا بيانًا مشتركًا وذلك إعمالًا بمبدأ حسن النية ونبذ التعصب الرياضي والشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة الناديين، حيث اتفقت الإدارتان على تغليب المصالح المشاركة وإقفال القضية العالقة بينهما.

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