لوراهست علاج اضطرابات الجهاز التنفسي

دواء لوراهست علاج اضطرابات الجهاز التنفسي يحتوي على مادة لوراتادين وهي فعالة ضد الهيستامين المسبب للحساسية تركيز المادة في القرص يتراوح بين خمسة إلى عشرة ملجم الزيادة الجرعة يظهر الأعراض.

مخاطر دواء لوراهست

على الرغم من أنه دواء مفيد لمرضى حساسية الصدر إلى أنه له أعراض جانبية خطيرة وسيذكر لنا موقع المواطن من هم الأشخاص الذين يجب تناوله ومن هم الممنوعين هذا الدواء وما هي الأعراض الجانبية للدواء والجرعة الموصي بها.

معلومات عن دواء لوراهست

يعتبر دواء لوراهست علاج إضطرابات الجهاز التنفسي فهو يعالج حالة الاختناق الذي يحدث للشخص نتيجة عدم قدرته على تحمل التغيرات الجوية التي تحدث في الفصول كالأتربة والرياح.

فهو يعالج حالة الاختناق الذي يحدث للشخص نتيجة عدم قدرته على تحمل التغيرات الجوية التي تحدث في الفصول كالأتربة والرياح. فهنا لا يتحمل الشخص مريض الحساسية هذه التغيرات ويصاب بحساسية صدرية وتزداد الكحة وعدم القدرة على التنفس مع الإحساس بالاختناق.

يصف الطبيب هنا دواء لوراهست هو العلاج الأمثل في حل حساسية الصدر ومشاكل الجهاز التنفسي لأن المريض أثناء النوم ليلاً يشعر بالاختناق مما يتسبب في وفاته إذا لم يأخذ الاحتياطات اللازمة.

استخدام علاج لوراهست علاج اضطرابات الجهاز التنفسي

يكتب الطبيب علاج لوراهست لمريض حساسية الصدر ليخفف عنه ألآم ومعالجة الحساسية الصدرية بسبب التغيرات الجوية.

كما أن دواء لوراهيست يساعد في علاج حساسية الجيوب الأنفية والتخفيف من التهاب الجهاز التنفسي الذي يسبب الاختناق للمريض.

يعالج علاج لوراهست أعراض الالتهاب التنفسي والذي تظهر أعراضه على هيئة هرش وحكة على الجلد بسبب تهيج الجلد.

المادة التي تساعد على تخفيف تهيج الجلد بالحكة والهرش هي مادة الهيستامين وهذه المادة موجودة في دواء لورا جيست.

دواء لوراهست علاج اضرابات الجهاز التنفسي والكمية المناسبة للمصاب

والكمية المناسبة للمصاب علاج لوراهست لا يمكن أخذه بدون وصف طبيي ولابد من إشرافه على العلاج.

يقوم الطبيب بتحديد الجرعة على حسب مدى احتياج المريض لها.

فالجرعة المناسبة تكون حبة واحدة من علاج لورهست.

أضرار لوراهست علاج اضطربات الجهاز التنفسي

إذا زادت الجرعة عن الجرعة التي يصفها الطبيب ممكن أن تسبب له في حدوث مضاعفات ومن هذه المضاعفات الآتي:

تسبب الزيادة في تناول جرعة إضافية من حبوب لوراهست في حدوث احمرار وحرقان في جفن العين مع الفرك الشديد فيهم.

كما أن إذا كان المصاب لديه حساسية من المواد الفعالة التي توجد في الدواء أو أن قد تناول جرعة إضافية من علاج لوراهست يشعر المريض بجفاف في منطقة الحلق والشعور الدائم بالعطش.

كثرة استخدام المريض لعلاج لورا هست دون استشار الطبيب تؤدي إلى حدوث التهابات شديدة في منطقة الفم تؤدي إلى ظهور التقرحات كما أن المريض من كثرة الالتهابات لا يستطيع الطعام والأكل.

الجرعة الزائدة من العلاج أو إذا كان جسم المريض لا يحتمل المواد التفاعلية للدواء ممكن أن تؤدي شعوره بالصداع الشديد المتواصل طول اليوم حتى مع أخذ مسكنات الصداع كما أن هذا الصداع يتسبب في عدم قدرة المريض على النوم والراحة.

يتسبب العلاج في حالة إذا لم يكن العلاج المناسب لحالة المريض في تغيير صوت المريض وتجد أن الأحبال الصوتية للمريض قد تأثرت وظهر صوته غير قادر على سماعه يخرج ببحة نتيجة الألم في الحلق.

كما أن من الأضرار الجانبية للعلاج هو أن جميع أطراف الشخص من يدين وقدمين يصبحوا متورمين ومنفوخين حتى تجد جسمه أيضًا ظهر عليه علامات التورم.

قد يصف الطبيب علاج لوراهست للمريض ولم يعرف أن أثارة الجانبية قد تظهر على المريض فتجد أن العلاج جعل المريض في حالة تهيج وعصبية مفرطة لدرجة أن أعصاب جسده ترتعش من شدة التوتر والعصبية ويصبح غير قادر على التحكم في نفسه.

يصاب الإنسان الذي يتناول هذا العلاج بكثرة وليس تحت إشراف طبي أو أن المادة الفعالة في العلاج يتحسس منها جسم المريض بأن نومه أصبح مضطرب ولم يعد يقدر على النوم طوال فترة تعاطيهوتناوله للعلاج.

يتسبب علاج لوراهست بتشنج الجهاز الهضمي حيث أن المريض يشعر بأن هناك تقلصات شديدة في معدته هذا بسبب ظهور الأعراض الجانبية للدواء على المريض.

بعد ظهور كل هذه الأعراض الجانبية حتى لو عرض واحد وظهر على المريض عند تناول علاج لوراهست علاج اضطرابات الجهاز التنفسي يجب على المريض أن يوقف العلاج فوراً ويقوم بإخبار الطبيب لأن في هذه الحالة طبيعة جسمه لا تتماشى مع العلاج ولابد من تغييره.

متى يمنع هذا العلاج ولا يوصفه الطبيب لأشخاص معينة

هناك مرضى عندما يعلم الطبيب بحالتهم لا يقم بوصف هذا العلاج مطلقًا لأنه يتسبب في ظهور حساسية لديهم وظهور أضراره الخطيرة ومن هؤلاء الأشخاص:

الأشخاص المرضي الذي لديهم حساسية من مكونات الدواء وإذا قاموا بتناوله ستظهر عليهم الأعراض الجانبية الخطيرة للدواء.

كما أن هذا الدواء غير مصرح به للحامل والمرضع لأنه يضر بالجنين والطفل فهو خطر عليهم.

يمنع هذا الدواء عن الأشخاص الذين يتناولونه دون أن يستشيروا الطبيب بذلك.

يجب أن يتنبه المريض أن تناول جرعة زائدة ليس مصرح بها من جهة الطبيب ممكن أن تسبب بأعراض خطيرة له وظهور الأعراض الجانبية للعلاج.

في حالة إذا لاحظ مريض الجهاز التنفسي بأنه أصبح في حالة حسنة لا يجب علية إيقاف الدواء دون أن يقرر الطبيب ذلك حتى لا يحدث انتكاسة لمريض الجهاز التنفسي ويعود له حساسية الجهاز التنفسي مرة أخرى.

الجرعة اليومية لتناول علاج لوراهست علاج اضطرابات الجهاز التنفسي

يصف الطبيب جرعة يومية للطفل هي عشرة مل من دواء لوراهست شراب.

بينما البالغين من أربعين إلى مائة وثمانون في اليوم على حسب الحالة الصحية.

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