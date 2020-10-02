لوشيسكو يختار صفقة جديدة ويُبلغ إدارة الهلال لضمها

المواطن - محمد سمعه

استقر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، على الصفقة الجديدة التي يسعى لضمها لصفوف بطل آسيا 2019، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب لوشيسكو في ضم اللاعب الهولندي دييجو بيسيسوار من صفوف فريق باوك اليوناني لتدعيم الجانب الهجومي في صفوف أزرق العاصمة، بحسب ما ذكرته تقارير إخبارية يونانية.

مدرب الهلال يعترف برغيته بضم لاعب من باوك:

وكان لوشيسكو قال من قبل خلال تصريحاته لوسائل إعلامية رومانية: إنه يفكر في ضم لاعب من باوك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

النزهان يلوم اتحاد القدم:

وفي وقت سابق، وجّه محمد النزهان، نجم الهلال الأسبق، رسالة نارية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بسبب عدم تدخله بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتبار الزعيم منسحبًا من دوري أبطال آسيا 2020.

وتحدث النزهان عبر مقطع فيديو قائلًا: “طالما الاتحاد السعودي لكرة القدم ضعيف، فهذا يعني أنه لن يقوم بفعل أي شيء تجاه قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

وأضاف النزهان: “كان يجب على اتحاد القدم، تهديد الاتحاد الآسيوي بسحب الأندية السعودية الـ4 المشاركة في دوري أبطال آسيا مثلما فعل الوحدة الإماراتي وذلك ردًّا على استبعاد الهلال، ليكون الاتحاد الآسيوي بموقف محرج”. وأبدى النزهان حزنه الشديد من شماتة بعض اللاعبين والأندية في استبعاد الزعيم من دوري أبطال آسيا.

شارك الخبر