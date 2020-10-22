ليفربول يُسقط أياكس في هولندا بـ النيران الصديقة

المواطن - محمد سمعه

انتهت- منذ قليل- مباراة ليفربول الإنجليزي ضد أياكس أمستردام الهولندي بخسارة أياكس بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول من مباراة أياكس وليفربول:

وفي بداية الشوط الأول، واصل الريدز ضغطه وذلك سعيًا لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ونجح الريدز في افتتاح النتيجة عبر الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو لاعب أياكس بالخطأ في مرماه بالدقيقة الخامسة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الريدز بهدف دون رد.

الشوط الثاني من المباراة:

وفي الشوط الثاني من المباراة، تألق أياكس وحاول العودة من بعيد، لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وضغط ليفربول بقوة لإضافة الهدف الثاني حيث أهدر فرصًا تهديفية محققة عبر الياباني مينامينو والسويسري شيردان شاكيري.

ولم يحدث أي جديد في نتيجة المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بهدف دون رد.

وكانت مباراة الريدز ضد فريق أياكس أُقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا في العاصمة الهولندية أمستردام.

يذكر أن الريدز، كان فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في ست مناسبات كان آخرها في عام 2019، على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

جدير بالذكر أن فريق ليفربول سيواجه نادي ميتيلاند الدنماركي بالجولة الثانية من دور المجموعات يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، حيث تُقام المباراة في ملعب الأنفيلد في إنجلترا.

شارك الخبر