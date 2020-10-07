ليونيل ميسي كاد يُصاب بـ فيروس كورونا

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحافية إسبانية عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الكروي الأول بـ برشلونة الإسباني كان قريبًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تواجده حاليًا في معسكر المنتخب الأرجنتيني.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة منتخب الإكوادور غدًا الخميس بالجولة الأولى من تصفيات أمريكا اللاتينية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وضع ليونيل ميسي في غرفة خاصة به

وقالت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية إن اللاعب إدواردو سالفيو لاعب وسط بوكا جونيورز الأرجنتيني أُصيب بـ فيروس كورونا، مما جعل المدرب ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني يُقرر عزل ميسي وكل لاعب في المعسكر في غرفة خاصة به لاتباع إجراءات العزل الصحي.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني قرر إحضار اللاعبين الأرجنتينين لمعسكر المنتخب عن طريق طائرة خاصة من القارة الأوروبية.

طلب صادم من برشلونة إلى ميسي

وفي وقت سابق، قرر نادي برشلونة توجيه طلب مفاجئ وصادم لـ ميسي، وذلك بعد أن قرر البقاء في صفوف البارشا.

وذكرت القناة الرابعة في التلفزيون الإسباني أن جوزيب بارتوميو رئيس برشلونة سيطلب من النجم الأرجنتيني تخفيض راتبه مثله مثل باقي زملائه وذلك بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البارشا نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

شارك الخبر