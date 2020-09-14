برشلونة يصدم ميسي بـ طلب مُفاجئ بعد بقائه

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي برشلونة الإسباني توجيه طلب مفاجئ وصادم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعدما قرر البقاء في صفوف الفريق الكتالوني.

وذكرت القناة الرابعة في التلفزيون الإسباني أن جوزيب بارتوميو رئيس برشلونة سيطلب من النجم الأرجنتيني تخفيض راتبه مثله مثل باقي زملائه وذلك بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البارشا نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ميسي صاحب أعلى راتب للاعب في العالم

ومن المعروف أن النجم الأرجنتيني يحصل على راتب سنوي من برشلونة قيمته 70 مليون يورو، حيث يُعد اللاعب صاحب أعلى راتب بالعالم، متفوقًا على الراتب الذي يتقاضاه البرتغالي كريستيانو رونالدو من فريق يوفنتوس الإيطالي.

رابطة الدوري الإسباني تُساند برشلونة

وكانت رابطة الدوري الإسباني، ساندت نادي برشلونة وأكدت أنه من الممنوع على النجم الأرجنتيني الرحيل بالمجان عن البارشا، وذلك بعد نهاية صلاحية البند الذي يسمح له بالرحيل بالمجان، وأن من يريد التعاقد معه عليه دفع 700 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي لنادي برشلونة.

وخلال حديثه لـ Goal Espania أكد النجم الأرجنتيني ميسي أنه رفض اللجوء للقضايا والمحاكم ضد برشلونة، بسبب عشقه للنادي الذي تربى فيه، مضيفًا أنه استقر على البقاء مع الفريق الكتالوني وبشكل رسمي.







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