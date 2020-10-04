مارسيال يُورط مان يونايتد ضد توتنهام

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتقدم السبيرز برباعية مقابل هدف، مستغلًا طرد أنتوني مارسيال الذي منح لاعبي توتنهام فرصة لإحراز مزيد من الأهداف.

مان يونايتد ضد توتنهام

وانطلقت مباراة مان يونايتد ضد توتنهام هوتسبير المقامة على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بشكل سريع، حيث تمكن برونو فرنانديز من فض اشتباك التعادل السلبي وهز شباك السبيرز عند الدقيقة الثانية.

ولم ينتظر السبيرز كثيرًا، جيث سجل تانجي ندومبيلي التعادل عند الدقيقة الخامسة، قبل أن يهز سون هيونج مين شباك الشياطين الحمر عند الدقيقة السابعة، لتشتعل أحداث مباراة مان يونايتد ضد توتنهام لرغبة الفريقين في إحراز هدف جديد.

طرد مارسيال

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الشياطين الحمر، مارسيال عند الدقيقة 29، بعدما اعتدى على اللاعب إيريك لاميلا داخل منطقة جزاء السبيرز، ليُصعب من مهمة أصحاب الأرض في العودة.

وأظهرت إعادة اللعبة أن لاعب السبيرز هو من بدأ بالمناوشة مع الفرنسي مارسيال، ولكن حكم المباراة اتخذ قرارًا بطرد نجم الشياطين الحمر، ليُكمل فريقه المواجهة بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة 29.

واستغل لاعبو السبيرز النقص العددي في صفوف الشياطين الحمر، وتمكن هاري كين من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 31، قبل أن يُضيف سون الهدف الثاني له والرابع لفريقه عند الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد توتنهام بتأخر أصحاب الأرض بنتيجة 4/1.

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