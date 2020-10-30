ماسكات لترطيب البشره

تحتاج البشرة بمختلف أنواعها إلى ماسكات لترطيب البشره للحفاظ على صحة البشرة وجعلها نضرة وأكثر حيوية ولمعانًا.

أفضل ماسكات لترطيب البشره

من الممكن المحافظة على البشرة باستخدام مكونات طبيعية من منزلك لتكوين ماسكات مرطبة للوجه مع نتائج جيدة.

من الممكن تكوين أنواع كثيرة من الماسكات المنزلية لترطيب الوجه لمختلف أنواع البشرة ومعرفة كيفية استخدامه للحصول على بشرة صحية نضرة وأكثر نعومة.

الأفوكادو لترطيب البشرة

هي ثمرة تعد من أفضل أنواع ماسكات لترطيب البشرة لأنه يحتوي على زيوت طبيعية مرطبة للوجه وله القدرة الفائقة على اختراق مسام الجلد وأيضًا غني بفيتامينات A D E والمعادن اوميجا 3 التي تحظى البشرة من أي أعراض لسوء الجو ومقاوم التهابات الجلد وأعراض الشيخوخة.

ماسك الافوكادو لترطيب البشرة

من خلال موقع المواطن نوضح كيفية تحضير ماسك الافوكادو لترطيب البشرة.

تقوم بقطع ثمرة الأفوكادو ثم تقوم بنزع اللب الداخلي منها.

ثم نقوم بهرس قطع الأفوكادو حتى نحصل على عجينة ملساء ذات قوام ناعم.

نضع طبقه ماسك الأفوكادو على البشرة واتركيه لمدة ١٥ دقيقة.

ثم نقوم بغسل الوجه جيدًا بماء دافئ.

تحرص على استخدام الماسك مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج جيدة.

العسل لترطيب البشرة

العسل النحل الطبيعي له فوائد متعددة لاحتوائه على كثير من العناصر الغذائية مكونة من فيتامينات ومعادن وكالسيوم وحديد ومضادات الأكسدة.

العسل من أفضل مرطبات للبشرة لأن له القدرة علي جذب جزيئات الماء من الهواء ويعطي بشرة رطبة كما يعمل على محاربة البكتريا والفطريات وتغذية البشرة وتجديد الخلايا ويستخدم كعلاج فعال لحب الشباب والبثور السوداء.

طريقة استخدام عمل ماسك العسل في ترطيب البشرة

نحضر عدد ٤ معالق صغيرة من العسل الطبيعي.

نصيف مع العسل عدد ٨ معالق من الماء ويخلط جيدًا إلى أن يمتزج الخليط.

استخدم هذا المعجون على بشرة الوجه لمدة ١٥ إلى ٢٠ دقيقة حتى يجف.

نقوم بغسل الوجه جيدا بماء دافئ.

نكرر استخدام هذا الماسك مرتين أسبوعياً أو حسب احتياج البشرة.

جل الصبار لترطيب الوجه

يحتوي الصبار على عناصر غذائية مفيدة جدا للبشرة وتحتوي على فيتامينات A وE وبعض الدهون وأحماض أمينية تساعد في الحصول على بشرة رطبة صحية نضرة.

طريقة استخدام جل الصبار لعمل ماسك

احضري ورق الصبار عن طريق نزع القشرة الخارجية وإزالة الجذع الداخلي.

مرري طبقة جل الصبار المستخرج على الصبار ويسمى بالألوفيرا على الوجه بشكل دائري.

واتركيه على الوجه لمدة ربع ساعة حتى يجف.

اغسلي وجهك بالماء البارد.

يمكن استخدام الماسك مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً أو عند الاحساس بحكة في الوجه.

زبدة الكاكاو لترطيب الجسم

تتكون من الدهون المشبعة من قدرة زبدة الكاكاو باستخدامها على ترطيب الوجه وتتميز بقدرتها على الاستمرار في ترطيب الوجه لأكبر وقت ممكن أكثر من الزيوت الاخرى كما يساعد على مقاومة الالتهابات كما انها مناسبة تأخير علامات التقدم بالعمر.

خلطة زبدة الكاكاو لترطيب الجسم

قومي بعملية تدليك للبشرة بقليل من زبدة الكاكاو في حركة دائرية عكس عقارب الساعة لمدة تتراوح بين 5 دقائق.

اترك زبدة الكاكاو على بشرتك حتى تجف فهو له نتائج رائعة وفعالة عند استخدامه.

الحليب لترطيب البشرة

استخدام حمامات الحليب منذ القدم في علاج وترطيب البشرة، حيث أن اللبن يحتوي على مجموعة مذهلة من الفيتامينات لوجود حامض اللبنيك حمض ألفا هيدروكسي الذي يقلل ظهور علامات التقدم في العمر والتجاعيد ويعمل كمقشر لطيف يخفي حب الشباب.

ماسك الحليب لترطيب البشرة

امزجي كوبين من الحليب الطبيعي مع ملعقتين من العسل الطبيعي.

ضعي الماسك على بشرتك واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرري ماسكات الحليب مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة رطبة ونضرة.

لا يستخدم ماسك الحليب إذا كنت تعاني من وجود حساسية ضد منتجات الألبان.

زبدة الشيا لترطيب الوجه

زبدة الشيا غني بفيتامين A وF تلك الفيتامينات ضرورية في ترطيب البشرة الجاف وتجعلها أكثر إشراقا ونضارة.

طريقة استخدام زبدة الشيا لترطيب الوجه

افرك كمية قليلة من زبدة الشيا على راحة يدك لصهرها.

دلكي البشرة بحركة دائرية عكس عقارب الساعة حتى تمتصها البشرة.

تستعمل زبدة الشيا كل يوم مساء قبل النوم.

زيت الزيتون لترطيب البشرة

عرفت فوائد زيت الزيتون للبشرة من قديم الزمان.

كانوا مزجوا زيت الزيتون مع الزيوت الأخرى لتكوين أفضل ماسك مرطب للوجه ورغم صعوبة امتصاصه من مسام الجلد لكنه له تأثير كبير وفعال على تنعيم البشرة وترطيبها.

يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E دهون نباتية تعمل على ترطيب البشرة بشكل طبيعي.

طريقة الاستخدام زيت الزيتون للبشرة

قم بتدليك الوجه بزيت الزيتون لترطيب البشرة

وقم بتدليك الجسم بزيت الزيتون لعدة دقائق. بشكل يومي للحصول على بشرة ناعمة رطبة ومشرقة.

زبدة المانجو لترطيب الوجه

تتميز بقدرتها الفائقة على ترطيب البشرة وتغذيتها لامتلاكها العديد من فيتامينات C وA وE ومضادات الاكسدة.

طريقة اعداد قناع المانجو لترطيب الوجه

ضعي زبدة المانجو على بشرتك ثم دلكي بحركات دائرية عكس عقارب الساعة حتى تمتصها البشرة.

زبدة المانجو أفضل مرطب للوجه للحصول على بشرة رطبة وصحية.

الخيار لترطيب البشرة

يعد الخيار من أهم المصادر لإمداد الجسم بالماء لامتلاكه العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات A و E.

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