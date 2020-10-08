ماسك الشاي الاخضر للوجه

هناك عدة استخدامات للشاي الأخضر والتي من بينها ماسك الشاي الاخضر للوجه والذي يلجأ إليه البعض من أجل الحصول على بشرة منتعشة وبراقة وجميلة إضافة لكونه وصفة سهلة وبسيطة.

فوائد الشاي الاخضر

من خلال موقع المواطن يمكن أن نتعرف على أهمية استخدام ماسك الشاي الاخضر للوجه وذلك كما يلي:

يحتوي الشاي الأخضر على الكثير من المواد الفعالة ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم حيث تعمل تلك المواد كحائط صد للجسم ضد أن يصاب بالأمراض السرطانية كما تعزز بناء الخلايا وتجددها وبخاصة خلايا الوجه الحساسة.

الشاي الأخضر يتميز أيضًا بأنه يكون محافظ على كم كبير من مكوناته الطبيعية وبخاصة المواد الفينولية التي توجد به وهذا لأنه لا يمر بالكثير من المراحل التصنيعية التي يحتاجها الشاي الأسود وبالتالي عناصره لا يزال يحتفظ بها.

أهمية ماسك الشاي الاخضر للوجه الدهني

تتعدد فوائد الشاي الأخضر للبشرة الدهنية على وجه الخصوص ومن تلك الفوائد الهامة لذلك ما يلي:

يساعد الشاي الأخضر بما يحتويه من مواد هامة في مكافحة ما يسمى بالجذور الحرة والتي قد تتسبب في التجاعيد وظهور الشيخوخة على الوجه.

الشاي الأخضر مقاوم قوي للإفرازات الدهنية المزعجة التي تنتجها البشرة الدهنية بكثرة وبالتالي يمكن لأصحاب تلك البشرة استخدام ماسك الشاي الاخضر للوجه من أجل الحفاظ على بشرتهم ناضرة.

من أجل الحفاظ على بشرتهم ناضرة. من المكونات الرئيسية في الشاي الأخضر حمض التانيس والذي هو الأساس في تكوين كل الكريمات والمرطبات التي تستخدم على البشرة الدهنية.

يمكن استخدام الشاي الأخضر كدرع واقي من أشعة الشمس القارسة والتي قد تتسبب في بعض الحروق لأصحاب البشرة الدهنية.

يستخدم البعض الشاي الأخضر من أجل التخلص من أثار الجلد الميت الذي يوجد بالجسم وفي الوجه خاصة.

يعد مقاوم قوي للبكتيريا والميكروبات التي تنموا على الوجه وبين ثناياه وتتسبب في ظهور روائح عرق كريهة هذا بالإضافة لوجود مواد مضادة للالتهابات من ضمن مكونات الشاي الأخضر.

تعد البشرة الدهنية هي الأكثر عرضة بين كل أنواع البشرة لظهور حب الشباب بها ونلاحظ أن الشاي الأخضر بمكوناته يحتوي على مواد تقلل من ظهور وانتشار حب الشباب في البشرة.

ماسك الشاي الاخضر للوجه الجاف

البشرة الجافة هي أكثر أنواع البشرة حساسية ولكن استخدام ماسك الشاي الاخضر للوجه الجاف يساعد على الحفاظ عليها وهذا نظرًا للأهمية الكبيرة للشاي الأخضر في ذلك الأمر ومن ذلك ما يلي:

البشرة الجافة سريعة الاحمرار لذا فإن استخدام الشاي الأخضر كماسك على تلك البشرة يساعد على التقليل من البقع الحمراء التي تظهر بها وبخاصة عن السير في أشعة الشمس.

كما أن أصحاب البشرة الجافة يعانون من قلة الترطيب في الوجه والشاي الأخضر به مواد تمسك الماء في خلايا الوجه مما يجعل خلايا البشرة في حالة امتلاء ويمنع عنها التيبس.

يساعد في التخلص من أثار النمش الموجود بالبشرة والذي يتسبب في الكثير من الإزعاج والضيق وبخاصة للفتيات.

ماسك الشاي الاخضر للوجه وخلطة البشرة الدهنية

من الممكن أن نستخدم الشاي الأخضر كماسك للوجه وعمل قناع منه على الوجه للحصول على نتائج مذهله ويمكن عمل هذا الماسك كالتالي:

هذا الماسك للبشرة الدهنية يساعد في التخلص من الجلد الميت بالبشرة وأيضًا يقلل من إفراز الخلايا بالوجه للمواد الدهنية والزيتية ويمنع من ظهور حب الشباب بالوجه.

ويمكن عمل ذلك الماسك في المنزل بكل سهولة وذلك من خلال إحضار ملعقتين من الشاي الأخضر الناعم المطحون ونضيف عليهم نصف كوب من الأرز الأبيض المطحون جيدًا مثل الدقيق وبعد ذلك نضيف لهم بعض من عصير الليمون.

نقلب ذلك الخليط جيدًا حتى نحصل على عجينة طرية ومن ثم نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء والشامبو الطبي ونجفف الوجه بمنشفة من القطن ثم نقوم بفرد العجينة على الوجه كله بالتدريج وبشكل منظم.

نقوم بعد ذلك بالجلوس بهذا الماسك لمدة ربع ساعة ثم نقوم بعد ذلك بغسيل الوجه جيدًا بالماء ويراعى أن نقوم بتكرار ذلك العمل عدة مرات خلال الأسبوع من أجل أن نحصل على أفضل النتائج.

يساعد الشاي الأخضر على التخلص من الدهون الزائدة بالوجه نظرًا لأن به مواد تعمل على حرق الدهون المتراكمة وسرعة حرقها.

الكافايين الموجود بالشاي الأخضر نسبته عالية وهذا يساعد على تقوية الخلايا وتأخر شيخوختها وبذلك تكون خلايا البشرة في حالة شباب مستمر.

وصفة الشاي الاخضر للوجه الجاف

تلك الخلطة تستخدم للبشرة الجافة من أجل الحصول على نتائج مذهلة إضافة لتغذية البشرة الجافة وتلك الخلطة كالتالي:

نقوم بإحضار ملعقتين كبيرتين من الشاي الأخضر الناعم ونضيف لهم ليمونة بعد عصرها عليهم وبعد ذلك نضيف لهم كمية قليلة من الماء ونقلب جيدًا حتى نحصل على مخلوط متجانس معًا.

وبعد غسيل الوجه بالماء وتجفيفه نقوم بفرد ذلك المخلوط السائل على الوجه بشكل جيد مع مراعات أن نقوم بإبعاد ذلك الخليط عن العينين والأنف حتى لا يتسبب في حدوث حرقة في تلك الأغشية الحساسة.

نترك ذلك الخليط على الوجه لمدة من خمس إلى عشر دقائق حتى يتشربه الوجه بشكل كامل وبعد ذلك نقوم بغسيل الوجه بالماء البارد ونتركه حتى تمام الجفاف وبذلك نحصل على بشرة صحية.

وتلك الخلطة من الخلطات التي تمد خلايا البشرة بالعديد من المواد الغذائية الهامة والفيتامينات التي تتسبب في انتعاش وحيوية الوجه.

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