مايكل سكيبه مدربًا لـ العين رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العين- قبل قليل- عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني الألماني مايكل سكيبه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

العين يتعاقد مع سكيبه:

وكان نادي العين قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن تعاقده رسميًّا مع المدرب البرتغالي برونو بالتازار لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء تعاقد نادي العين مع مايكل سكيبه بعد اعتذار برونو بالتازار رسميًّا عن تدريب الفريق الأول، حيث رفض محاولات الإدارة لتذليل الصعوبات، ورأى أنه من مصلحة النادي البحث عن مدرب آخر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاستعداد لدوري المحترفين:

وتألق الفريق الأول لكرة القدم في منافسات دوري الدرجة الأولى الموسم المنصرم، لينجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم السبت المقبل، بمواجهة الهلال على إستاد الأمير فيصل بن فهد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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