مايكون يُنافس على الأفضل دفاعيًا في آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

يُنافس البرازيلي مايكون على الأفضل دفاعيًا خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي، اليوم الجمعة، إلى أن مايكون يُنافس نجم نادي بيرسبوليس الإيراني، حسين كنعاني على الأفضل دفاعيًا، موضحًا أن التصويت سيستمر حتى مساء يوم غد السبت.

مايكون يتألق دفاعيًا

وتحدث الاتحاد الآسيوي على مدافع العالمي قائلًا: ” قدم البرازيلي مايكون عروضاً مميزة منذ انضمامه إلى صفوف النصر على سبيل الإعارة قادماً من غلطة سراي التركي فبراير 2019، وهو الأمر الذي أسفر عن انتقاله بصفة نهائية بعد نهاية الموسم الأول مع الفريق”.

وتابع حديثه قائلًا: “وفي دوري أبطال آسيا 2020 قدم اللاعب مستويات رائعة أكد من خلالها جدارته باللعب مع الفريق السعودي، وتمت إضافته للقائمة القارية في نادي النصر قبل استئناف منافسات البطولة في شهر سبتمبر”.

وأضاف الاتحاد الآسيوي في تقريره قائلًا: “كان الفريق يتلقى معدل 1.3 هدف في المباريات التي لم يشارك بها مايكون، ولكن الرقم انخفض خلال مشاركته إلى 0.2 هدف في المباراة، وهو الأمر الذي يؤكد أهميته في الفريق”.

واختتم تقريره قائلًا: “ولعب مايكون 450 دقيقة مع النصر، وقام بعمل 188 تمريرة ناجحة، وفاز في 17 مواجهة فردية، وقطع 10 كرات، ونجح في التحامين.. ويوم السبت يواجه مايكون الاختبار الأهم في مواجهة مهاجم بيرسيبوليس عيسى آل كثير، الذي سجل 4 أهداف في المباريات الثلاث الأخيرة”.

النصر ضد بيرسبوليس

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره بيرسبوليس الإيراني، مساء يوم غد السبت، على استاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وتأهل العالمي إلى نصف النهائي بعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد، فيما صعد بيرسبوليس الإيراني إلى المرحلة ذاتها في البطولة الآسيوية بعد تجاوزه عقبة باختاكور الأوزبكي بنتيجة 2/0.

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