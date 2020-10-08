ما هو فيتامين K وما هي فوائده ؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

فيتامين K عبارة عن مجموعة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والمتوفرة بكثرة في الخضر الورقية، وهناك نوعان منه K1 و K2 وهما مهمان للغاية للعديد من الوظائف الصحية.

وK1 هو النوع الذي تجده في السبانخ واللفت والكرنب والبروكلي، أما K2 يتوفر في الزبدة وصفار البيض والكبد وبعض أنواع الجبن، وهذه أهم فوائدهما بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

فوائد فيتامين K

1- تخثر الدم

الأهمية الحقيقية لفيتامين K من وجهة نظر غذائية أنه جزء أساسي من تنظيم عملية التخثر في الدم، ودون وجود المستويات المناسبة منه في الجسم فإن العوامل التي تسمح للدم بالتجلط عند الإصابة بالجروح لا تعمل، كما أنه يساعد في علاج حروق الشمس وعلاج الندبات.

2- حماية القلب والشرايين

تساعد البروتينات الموجودة في هذا الفيتامين في تقليل التكلس في الأوردة والشرايين، فبشكل عام يخزن الجسم 99% من الكالسيوم الذي نتناوله من الغذاء في الأسنان والعظام، والـ 1% ينتقل بين الخلايا المتنوعة في الجسم والدم، ويحدث التكلس عندما يتم تخزين نسبة أكبر من ذلك في أنسجة الجسم ما يؤدي أحيانًا لانسداد في الشرايين أو تكلسات في الكلى.

ويساعد فيتامين K على تقليل ذلك، بالإضافة إلى أنه يقلل نسبة الكوليسترول الضار وفرص الإصابة بأمراض القلب، حيث حددت دراسة أجريت عام 2009 أن تناول كميات كبيرة من مينوكينون، وهو نوع من فيتامين K2، يمكن أن يحمي من أمراض القلب التاجية.

3- يعزز كثافة العظام عند النساء

بالنسبة للنساء، يعد فيتامين K جزءًا مهمًا من الحفاظ على كثافة العظام وتجنب الإصابة بالهشاشة، حيث أظهرت دراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن عدم تناوله يعد أحد عوامل الخطر الرئيسية لانخفاض كثافة المعادن بالعظام.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة وجدت أنه لم يفعل الشيء نفسه بالنسبة للرجال.

4- تعزيز وظائف الدماغ

أشارت الدراسات العلمية أن هذا الفيتامين له أهمية كبيرة من حيث تعزيز عمل ووظائف الدماغ، فهو له خصائص مضادة للالتهاب الأمر الذي من شأنه أن يحمي خلايا الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وباركنسون.

علامات نقص فيتامين K

أول علامة على نقصه هو نزيف الأنف واللثة، كما يمكن أن تشير الكدمات غير المبررة أيضًا إلى عدم حصولك على ما يكفي من الفيتامين، وفي الحالات القصوى يمكن أن يحدث نزيف داخلي.

بحث مستقبلي

فيتامين K3

حاليًا، يبحث العلماء عن الفوائد المحتملة لفيتامين K3 وهو نوع من الفيتامينات المصنعة لا يتواجد في الطعام، وتم تصنيعه كنوع من أنواع علاج للسرطان، وأظهر مقال في مجلة Anticancer Research علامات إيجابية على أنه يبطئ نمو سرطان البنكرياس بشكل فعال لكن لا تزال هناك حاجة لمزيد من البحث.

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