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مباراة الأهلي قد تكون الأخيرة لـ فيتوريا بهذه الحالة
ستُقام يوم الثلاثاء في كأس الملك

مباراة الأهلي قد تكون الأخيرة لـ فيتوريا بهذه الحالة

2020/10/24
الساعة 11:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مباراة الأهلي قد تكون الأخيرة لـ فيتوريا بهذه الحالة روي فيتوريا في تدريبات النصر
المواطن - محمد سمعه
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1 تعليق فيتوريا على اقترابه من الرحيل عن النصر:
2 متحدث النصر يثير الجدل:

تعرض المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، لانتقادات قوية، وذلك بعد خسارة النصر ضد التعاون في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بهدف دون رد في الجولة الثانية.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” منذ قليل أن المدرب البرتغالي سيقود النصر ضد الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس الملك، حيث قد تكون مباراته الأخيرة في حال تأهل الأهلي للنهائي على حساب العالمي.

وفي وقت سابق، علّق المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، بكل هدوء على الأنباء التي ترددت حاليًّا حول اقترابه من الرحيل عن العالمي بالإقالة.

تعليق فيتوريا على اقترابه من الرحيل عن النصر:

ورد المدرب البرتغالي على سؤال صحيفة A bola حول اقترابه من مغادرة النصر قائلًا: إنه لم يتلقَّ أي بلاغ رسمي بإقالته من منصبه كمدرب للفريق الكروي الأول.

وأشار مدرب النصر إلى أنه مستمر في عمله مع الفريق حتى اللحظة الحالية.

متحدث النصر يثير الجدل:

وكان سعود الصرامي، متحدث نادي النصر، أثار الجدل وذلك بعد أن كتب تغريدة عبر حسابه في “تويتر” ألمح من خلالها للمدرب القادم للعالمي خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وكتب سعود الصرامي عبر حسابه في “تويتر” مع نشر صورة المدرب البلجيكي بيسنك هاسي مدرب الرائد حيث قال: “الرائد يُشرف عليه مدرب كبير جدًّا”.

ورد الناقد الرياضي صالح الحناكي على تغريدة الصرامي قائلًا: “قصدك بديل كويس لـ فيتوريا”.

فيتوريا مدرب نادي النصر
مدرب النصر

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