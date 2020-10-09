محطة وقود ترفض التعامل بـ بالبطاقة الائتمانية والتجارة تعلق

المواطن - الرياض

تفاعلت وزارة التجارة مع شكوى مواطن من محطة وقود رفضت التعامل بالبطاقة الائتمانية، رغم أنها تضع لافتة تؤكد التعامل إلكترونيًّا.

وشددت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على أنه لا يحق للمنشأة رفض التعامل بالبطاقة الائتمانية طالما وجدت لافتة توضح التعامل بها، وفي حال الرفض يمكن تقديم البلاغ بالتفصيل عبر تطبيق “بلاغ تجاري” حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب التجارة يمكن تقديم البلاغ التجاري عبر الرابط التالي: هنا.

في سياق آخر، أكد متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه يعتبر مخالفًا للنظام من يمنح هويته لشخص آخر بغرض إصدار سجل تجاري وفتح مؤسسة لا يعلم عنها شيئًا.

وحذر الحسين، في تغريدة له عبر تويتر اليوم الجمعة، من أنه قد يترتب على تلك الفعلة جريمة تستر تجاري أو تهرب ضريبي أو غش تجاري ومخالفات أخرى، بالإضافة إلى تورط صاحب الهوية في قضايا دون علمه.

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