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محلل سياسي يطالب الناتو بطرد تركيا من الحلف في أسرع وقت
بسبب تهديداتها بتقويض التحالف

محلل سياسي يطالب الناتو بطرد تركيا من الحلف في أسرع وقت

2020/10/31
الساعة 7:18 مساءً
- ‎فيتقارير, العالم, حصاد اليوم
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محلل سياسي يطالب الناتو بطرد تركيا من الحلف في أسرع وقت
المواطن - ترجمة : عمر رأفت
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1 صدامات وانتهاكات:
2 لماذا الانتظار؟

دعا المحلل السياسي والصحفي المستقل تيم أوجدن، الناتو إلى طرد تركيا من حلف شمال الأطلسي، الناتو؛ لما تمارسه من انتهاكات واضحة ضد الغرب وتهديد مصالحه.

وحسبما أبرز موقع أحوال التركي، قال الصحفي المستقل: إن أنقرة تهدد بتقويض التحالف الذي كانت عضوًا فيه منذ عام 1952.

صدامات وانتهاكات:

وتدهورت علاقات تركيا مع الغرب في ظل حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خاصة مع هجوم الرئيس التركي الأخير على نظيره الفرنسي بل والتشكيك في الحالة العقلية لماكرون والدعوة إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

خلال العام الماضي، شنت تركيا هجمات عديدة ضد القوات الكردية في سوريا والعراق المجاورتين، بينما تدخلت في ليبيا عن طريق ميليشياتها، ومساعدة ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني.

كما تدعم أنقرة أذربيجان في نزاعها مع أرمينيا بشأن منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية، وتورطها في نزاع مع قبرص واليونان بشأن موارد الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط.

الناتو

لماذا الانتظار؟

وتساءل أوجدن: “لماذا إذن لم يتحرك الناتو بعدُ ضد تركيا؟! الحل الواضح هو إخراج أنقرة من الحلف، وهي خطوة من شأنها أن تُظهر أن الناتو لديه قناعاته الخاصة ولن يتسامح مع الأعضاء الذين أصبحوا فعليًّا قوى معادية”.

وأضاف أنه من الأفضل أن يتبع الحلف هذا المسار بدلًا من السماح لأنقرة بالانسحاب بشروطها الخاصة، ومع ذلك لا يمتلك الناتو آليات لطرد الدول الأعضاء.

وقال المحلل: إنه ربما يمكن للتحالف أن يغير وثيقته التأسيسية من أجل إزالة تركيا؛ لأن عدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز صورتها الضعيفة الحالية.

وقال أوجدن: “إذا لم يتمكن الناتو من مواجهة حلفائه، فمن غير المرجح أن يواجه أعداءه بشكل مناسب”.


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