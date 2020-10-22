محمد العويس يغيب عن مباراة الأهلي ضد الوحدة

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، محمد العويس عن مباراة الأهلي ضد الوحدة اليوم، بسبب معاناته من الإصابة.

الإصابة تبعد محمد العويس

ولم يحضر محمد العويس إلى معسكر الراقي استعدادًا لمباراة الأهلي ضد الوحدة بسبب الإصابة التي يُعاني منها في مفصل القدم، حيث مازال يخضع لجلسات علاجية في مقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ويسعى الجهاز الطبي بالنادي الأهلي لتجهيز العويس من أجل التواجد مع الفريق الأول لكرة القدم في مباراته المقبلة ضد نظيره النصر، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، إلا أن عودته مازالت غير واضحة حتى الآن.

وبشأن الأنباء المنتشرة بأن غياب محمد العويس بسبب خلافات مع الإدارة، نفى مصدر لـ”الرياضية”، هذه الأقاويل، مؤكدًا أن اللاعب مصاب ودخل في تدريبات أمس الأول ليجري اختبارات ميدانية، ولكنه شعر بآلام وخرج ليكمل برنامجه العلاجي.

وكان العويس قد غاب عن مباراة الأهلي ضد الباطن ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز فريقه، بسبب معاناته من الإصابة ذاتها في مفصل القدم.

الأهلي ضد الوحدة

ويلعب الأهلي ضد الوحدة اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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