حقيقة انتقال محمد العويس إلى النصر

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بالانتقال إلى صفوف النصر خلال الفترة الماضية، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه.

محمد العويس مستمر في الأهلي:

وكشف رئيس النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة حقيقة رحيل العويس إلى العالمي، وقال: “النصر طلب ضمه من قبل، حيث كان يحتاج إلى حارس في فترة الآسيوية، وتوقف الأمر تمامًا ولم يفتح سواء معهم أو مع أي ناد آخر”.

وتابع: “محمد العويس من أبناء النادي وعقده مستمر لفترة طويلة وحريصين على بقائه، فهو رجل حماسي في الملعب وبالنسبة لنا يمثل ثقل كبير، ومرت عليه تحديات كبيرة، ولديه بعض المستحقات المتأخرة من سنوات ونحاول ننهي هذا الموضوع”.

واختتم رئيس النادي الأهلي تصريحاته بشأن حارس مرمى فريقه، لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “أمورنا طيبة للغاية مع العويس، وتم جدولة المبالغ المالية المستحقة، وهو مستمر معنا”.

مستحقات العويس المتأخرة:

وتُقدر المستحقات المالية المتأخرة لحارس مرمى النادي الأهلي بـ5 ملايين و200 ألف ريال، وأكدت تقارير أن هذه المستحقات من عام 2017، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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