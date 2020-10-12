‎الرئيسية
الرياضة
حقيقة انتقال محمد العويس إلى النصر
بعد تأخر مستحقاته في الأهلي

حقيقة انتقال محمد العويس إلى النصر

2020/10/12
الساعة 12:55 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
224
0
طباعة
حقيقة انتقال محمد العويس إلى النصر محمد العويس
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 محمد العويس مستمر في الأهلي:
1.1 مستحقات العويس المتأخرة:

ارتبط اسم محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بالانتقال إلى صفوف النصر خلال الفترة الماضية، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه.

محمد العويس مستمر في الأهلي:

وكشف رئيس النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة حقيقة رحيل العويس إلى العالمي، وقال: “النصر طلب ضمه من قبل، حيث كان يحتاج إلى حارس في فترة الآسيوية، وتوقف الأمر تمامًا ولم يفتح سواء معهم أو مع أي ناد آخر”.

وتابع: “محمد العويس من أبناء النادي وعقده مستمر لفترة طويلة وحريصين على بقائه، فهو رجل حماسي في الملعب وبالنسبة لنا يمثل ثقل كبير، ومرت عليه تحديات كبيرة، ولديه بعض المستحقات المتأخرة من سنوات ونحاول ننهي هذا الموضوع”.

 

محمد العويس قبل مواجهة النصر
العويس

واختتم رئيس النادي الأهلي تصريحاته بشأن حارس مرمى فريقه، لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “أمورنا طيبة للغاية مع العويس، وتم جدولة المبالغ المالية المستحقة، وهو مستمر معنا”.

مستحقات العويس المتأخرة:

وتُقدر المستحقات المالية المتأخرة لحارس مرمى النادي الأهلي بـ5 ملايين و200 ألف ريال، وأكدت تقارير أن هذه المستحقات من عام 2017، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


ذات صلة :
  • فيصل بن فرحان يبحث التعاون مع وزير خارجية لوكسمبورغ
    •
  • أسعار العقارات السكنية في الكويت ترتفع بشكل غير مسبوق
    •
  • أغراها بوظيفة ثم هتك عرضها وألقاها في عرض الطريق!
    •
  • تفاصيل مشكلة الأهلي مع دجانيني ودي سوزا وبلايلي
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :