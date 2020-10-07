محمد صلاح ينجح في إنقاذ مُشرد ويتصدى للمتنمرين

المواطن - محمد سمعه

نال المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري إشادة واسعة بعدما نجح في إنقاذ مشرد من بعض المتنمرين عليه بسبب سوء وضعه المالي.

وكان مجموعة من الشباب تنمروا على مشرد كبير بالسن كان قريبًا من محطة بنزين كان صلاح متواجدًا بها بالقرب من ملعب الأنفيلد بمدينة ليفربول.

وأظهرت لقطات مصورة من كاميرا المراقبة في محطة البنزين أن صلاح خرج من سيارته وقال للمتنمرين بأنهم قد يكونوا مثل هذا الرجل وضعهم صعب ويأتي آخرون للسخرية منهم.

ماذا فعل الشباب مع المشرد قبل تدخل محمد صلاح ؟

ووفقًا لما ذكرته صحيفة The Sun البريطانية فإن الشباب انهالوا بالسب على الرجل المشرد الذي يُدعى ديفيد غريغ ويبلغ من العمر 51 عامًا.

وأضاف غريغ أنه قبل تدخل محمد صلاح كان الشباب سخروا منه وشتموه وقالوا له بأنه يجب عليه إيجاد وظيفة لكسب المال منها.

100 جنيه إسترليني من صلاح للرجل صاحب الـ51 عامًا

وذكر الرجل المشرد أن صلاح أعطاه 100 جنيه إسترليني بعد رحيل الشباب المتنمرين.

شارك الخبر