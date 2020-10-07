مدرب الأهلي السابق أمل النصر

المواطن - محمد سمعه

يعقد نادي النصر آمالًا على المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي السابق ونادي بيرسبوليس الإيراني السابق، من أجل كسب احتجاجه الذي رفعه ضد فريق بيرسبوليس بعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، عاقب بيرسبوليس بعدم قيد أي صفقات جديدة وذلك بسبب عدم دفع النادي الإيراني لمستحقات مدربه السابق إيفانكوفيتش الذي درب النادي لمدة 4 سنوات من 2015 حتى 2019.

بيرسبوليس خالف تعليمات الفيفا

وإذا نجح العالمي في إثبات أن برانكو إيفانكوفيتش لم يحصل على مستحقاته من بيرسبوليس وأن النادي الإيراني قام بتسجيل لاعبين جدد، فسوف يكسب النصر احتجاجه، وبالتالي يصعد إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

الدويش يكشف مفاجأة بخصوص احتجاج النصر

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي والمدرب القانوني محمد الدويش مفاجأة مُدوية عن احتجاج العالمي الذي قدمه يوم السبت الماضي ضد نادي بيرسبوليس الإيراني بعد مباراة الفريقين في دور الأربعة ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وكتب الدويش عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “فتح تحقيق في الاتحاد الإيراني لكرة القدم مع من سربوا وثائق احتجاج النصر بتهمة الإضرار بالمصلحة الوطنية الرياضية دليل على خطوة الاحتجاج، وهذا الأمر ذكرني بمن سربوا تعاقد الاتحاد مع لاعبين خلال مشاركته بكأس العالم للأندية عام 2005”.

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