مدرب البرازيل يُعلق على القرارات التحكيمية المثيرة

المواطن - مروة نبيل

أثارت مباراة البرازيل ضد بيرو حالة من الجدل، بسبب القرارات التحكيمية المثيرة التي منحت منتخب السيليساو الفوز برباعية مقابل هدفين، إلا أن مدربه تيتي تجنب الحديث عن هذه الأمور.

مدرب البرازيل يتجنب التعليق

ولعبت البرازيل ضد بيرو بالأمس ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022، وسجل نيمار ثلاثية، منهم ركلتا جزاء مشكوك في صحتهما، بالإضافة إلى هدف ريتشارليسون التسلل.

وتجنب مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، الحديث عن القرارات التحكيمية المثيرة، وعلق قائلًا: “كل ما أعرفه، هو أن تقنية الفيديو VAR تعمل من أجل العدالة.. هذا كل ما يمكنني قوله”.

وشدد تيتي على أن القرار الوحيد الذي تناقض فيه مع الحكم التشيلي، خوليو باسكونيان، كان طرد مدافع منتخب بيرو الأول لكرة القدم، كارلوس زامبرانو.

صعوبة مواجهة تشيلي

وعن الهدف الذي سجله البيروفي أندريه كاريو، بعد مرور 5 دقائق على انطلاق اللقاء، علق تيتي قائلًا: “اللعب أمام بيرو دائما يمثل صعوبة كبيرة.. اللعب هنا في ليما صعب للغاية، والأكثر من ذلك هو الضغط الناتج عن النتيجة المعاكسة منذ بداية المباراة”.

وتحدث عن نجم السيليساو نيمار الذي وصل إلى الهدف رقم 64 بقميص منتخب بلاده، وتجاوزه للأسطورة رونالدو كثاني هدافي البرازيل عبر التاريخ، أشاد تيتي بمهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه أوصى بعدم إجراء مقارنات.

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