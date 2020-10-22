مدير الدفاع المدني يصل عسير لمتابعة حريق تنومة

المواطن - الرياض

بناء على توجيه وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، يصل مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو لدعم أعمال غرفة العمليات المشتركة بإمارة ‎عسير والفرق الميدانية في إدارة أزمة حريق تنومة.

وكان الدفاع المدني أعلن اليوم أن فرق الإطفاء نجحت في محاصرة حريق تنومة لمنع وصوله للمناطق السكنية دون إصابات بشرية.

السيطرة على حريق تنومة

وكانت إمارة منطقة عسير أعلنت في وقت سابق اليوم أن نسبة إخماد حريق تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حاليًا.

وأكدت الإمارة في تغريدات لها عبر تويتر، أن عملية الإخماد مستمرة في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بالإمارة والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

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