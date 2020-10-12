مذكرة تعاون بين جامعة حائل ومنشآت لتطوير برامج ريادة الأعمال

المواطن - واس

وقَّعت جامعة حائل, مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”, وذلك في إطار دعم وتطوير برامج ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال من طلبة الجامعة.

جاء ذلك بعد اللقاء الذي جمع رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم, بمحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد الذي زار الجامعة.

واطلع المهندس الرشيد على جهودها في هذا الإطار, كما التقى عددًا من طلبة الجامعة الذين التحقوا بعدد من البرامج والمعسكرات والدورات في مجال ريادة الأعمال.

وأكد رئيس الجامعة اهتمام الجامعة في هذا المجال الذي يُعد من الأولويات, كما عملت الجامعة على تطويره من خلال وضع السياسات الخاصة ببرامج ريادة الأعمال وإنشاء وتهيئة البيئة الجاذبة للطلبة وكذلك تنظيم العمل وتوسيع مجالات المشاركة في المعرفة أو المهارات ذات العلاقة.

وأشار إلى أهمية استمرار التعاون والتكامل مع جهود وبرامج الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” التي تهدف لرعاية ودعم الشباب في مجالات ريادة الأعمال.

وبين أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالًا للبرامج والمشروعات التي تُنفذ بالتعاون مع منشآت لتعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة مع الجهات والقطاعات التي تسهم في تحقيق أهداف الجامعة ورسالتها وتسهم في تطوير مخرجاتها من الطلبة والباحثين ورواد الأعمال.

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