مذكرة تعاون توقعها الأولمبية السعودية لنشر رياضة التزلج بالمملكة

المواطن - واس

وقعت اللجنة الأولمبية السعودية ممثلة بـ الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون مع شركة ” ماجد الفطيم العقارية” وذلك لنشر وتعزيز رياضة التزلج بالمملكة، مع تدريب الطاقات والمواهب السعودية على مهارات وتقنيات التزلج على الجليد.

وبحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية قال: ” المذكرة تسعى لتحقيق الدعم المطلوب لتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر ثقافة الرياضة وتسويقها في مجالات السينما والمعارض والمولات والمرافق الرياضية خاصة وأن شركة “ماجد الفطيم” تمتلك سجلاً حافلاً في تطوير وتشغيل العديد من مراكز التسوق المتميزة، والمشاريع العقارية العملاقة متعددة الأغراض، والفنادق، والوحدات السكنية بمختلف أنواعها، إضافة إلى المكاتب والمنشآت الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

خطة الأولمبية لنشر رياضة التزلج

وأضاف سموه: “المذكرة تشتمل الاستفادة من المساحات العامة في مراكز التسوق التابعة للشركة، والمساحات المتاحة في دور السينما بمختلف مناطق المملكة لإقامة معارض رياضية وثقافية تروج للرياضات المختلفة والقيم الأولمبية، ومنتجع التزلج “Ski Saudi” التابع لشركة “ماجد الفطيم “.

وأكد سموه أن توقيع هذه الاتفاقية سيعزز -بمشيئة الله- من تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030م المتعلقة بممارسة المجتمع للرياضة، مشدداً على أن القطاع الخاص عنصر مهم لرفع مستوى القطاع الرياضي السعودي، خاصة وأن المملكة مقبلة – بإذن الله – على استضافة المزيد من الدورات والبطولات العالمية في مختلف الرياضات.

فيما قدم الرئيس الإقليمي للشركة في المملكة خالد العجمي الشكر إلى اللجنة الأولمبية العربية السعودية على تعاونها مع شركة “ماجد الفطيم” لتعزيز رياضة التزلج في المملكة.

تعاون مرتقب بين سكي السعودية وسكي دبي

وقال: “متحمسون للتعاون الذي سيجمع بين فريق سكي السعودية Ski Saudiوفريق سكي دبي Ski Dubai، الذي يتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال، وذلك للاستفادة القصوى من خبراتهم ومعارفهم ونقل أفضل الممارسات والمعايير العالمية إلى المملكة، وذلك بمجرد حصولنا على الموافقة الرسمية لتقديم ونشر رياضة التزلج للمواطنين السعوديين “.

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