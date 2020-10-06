مذكرة تفاهم بين الأولمبية السعودية و”متّحدون من خلال الرياضة”

المواطن - مروة نبيل

وقع رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مذكرة تفاهم مع برنامج “متّحدون من خلال الرياضة”.

الأولمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم

وأعلن حساب اللجنة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توقيع هذه المذكرة، وعلق قائلًا: “نشر ثقافة الرياضة في المجتمع من أولوياتنا في الأولمبية السعودية يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج “متّحدون من خلال الرياضة”.

ولفت إلى أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وقع، اليوم الثلاثاء، مع رئيس برنامج متحدون من خلال الرياضة، ستيفن فوكس مذكرة تفاهم بين الأولمبية السعودية وبرنامج “United Through Sports” لمدة عامين.

تطوير أسلوب الحياة النشط والرياضة

وقال رئيس اللجنة الأولمبية: “مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز وتطوير أسلوب الحياة النشط والرياضة، وتبادل المعلومات والموارد والوثائق الأكاديمية والمهنية، والمشاركة في الأحداث المختلفة التي يستضيفها الطرفان وتنمية العلاقات العملية بينهما”.

وتابع قائلًا: “توقيع المذكرة يأتي إيمانًا بأهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات المصالح المشتركة، وتطوير الرياضة وحركة تنمية الشباب محليًا وحول العالم، وتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر ثقافة الرياضة في المجتمع السعودي بما يسهم في دفع عجلة القطاع الرياضي نحو الأمام وفق رؤية المملكة 2030”.

شارك الخبر