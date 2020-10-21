مرضى الكبد وارتفاع ضغط الدم المصابون بـ فيروس كورونا الأكثر عرضة للوفاة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة جديدة إلى أن مرضى الكبد وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، حال إصابتهم بفيروس كورونا هم الأكثر لخطر الوفاة أكثر من أي شخص آخر.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الباحثون أن تلك الأمراض يمكن أن تزيد من خطر الوفاة بفيروس كورونا إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالمرضى الأصحاء.

ويقول الفريق من كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا: إن النتائج يمكن أن تساعد الأطباء في معرفة المرضى الذين يجب مراقبتهم عن كثب.

الدراسة ليست شائعة:

وقال بادي سينتونجو، طالب دكتوراه في علم الأوبئة بكلية الطب: “تشير هذه الدراسة إلى أن هذه الحالات المزمنة ليست شائعة فقط في المرضى المصابين بفيروس كورونا، ولكن وجودها يعد علامة تحذير لزيادة خطر الوفاة“.

وأضاف سينتونجو أن هناك انتشارًا كبيرًا لأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص في الولايات المتحدة.

نتائج الدراسة:

وأجرى الفريق مراجعة للدراسات المنشورة بين ديسمبر 2019 ويوليو 2020، ودرسوا 11 حالة موجودة مسبقًا تشكل خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة لمرضى فيروس كورونا.

وتشمل هذه الأمراض الربو والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد المزمنة وأمراض الكلى المزمنة ومرض الانسداد الرئوي المزمن والسكري وارتفاع ضغط الدم وفيروس نقص المناعة البشرية والسكتة الدماغية.

وتم تحليل البيانات من أكثر من 65 ألف مريض في جميع أنحاء العالم بمتوسط ​​عمر 61 عامًا، وبالمقارنة مع مرضى فيروس كورونا في المستشفى دون الأمراض الموجودة مسبقًا، توفي عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا والأمراض المذكورة.

وكان مرضى فيروس كورونا المصابون بالسكري أو السرطان أكثر عرضة للوفاة بمقدار مرة ونصف مرة مقارنة بمن لا يعانون من هذه الأمراض.

وفي الوقت نفسه، كان مرضى فيروس كورونا في المستشفيات والذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب الاحتقاني أكثر عرضة للوفاة بمقدار الضعف.

وكان الخطر الأكبر هو بالنسبة لمرضى فيروس كورونا في المستشفى المصابين بأمراض الكلى المزمنة والذين كانوا أكثر عرضة للوفاة بثلاث مرات.

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