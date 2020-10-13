‎الرئيسية
أخبار كورونا
مرض غريب يوقف تجربة إنتاج لقاح لفيروس كورونا

مرض غريب يوقف تجربة إنتاج لقاح لفيروس كورونا

2020/10/13
الساعة 11:59 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
220
0
طباعة
مرض غريب يوقف تجربة إنتاج لقاح لفيروس كورونا
المواطن - متابعة

أعلنت شركة جونسون آند جونسون توقف تجربة إعطاء جرعات لقاح لـ “كوفيد 19” بعد أن أصيب أحد المشاركين بمرض غريب.

وتعد شركة جونسون آند جونسون واحدة من شركات عديدة تتسابق لإنتاج أول لقاح في العالم لـ “كوفيد 19”.

والشركة حالياً في المرحلة الثالثة من عملية من 3 مراحل لتطوير اللقاح سريرياً وخلال تلك العملية يتم إعطاء اللقاح لآلاف الأشخاص ويتم اختبار فعاليته وسلامته.

وأعلنت جونسون آند جونسون الشهر الماضي عن تسجيل 60 ألف شخص من 3 قارات للمشاركة في المرحلة الثالثة.

وذكرت الشركة في بيان بحسب “د ب ا” أن الأمراض “حتى تلك الخطيرة” كانت “جزءا متوقعا من أي دراسة سريرية” وأنه “يمكن توقع زيادة العدد بشكل معقول في التجارب التي تشمل أعدادا كبيرة من المشاركين”.

كما أشارت إلى وجود فرق بين “التوقف المؤقت للدراسة” الذي تحرض عليه الشركة و “التعليق التنظيمي” الذي تضعه هيئة صحية تنظيمية. وقالت إن لديها “التزاماً قوياً” تجاه السلامة وأنه يجري مراجعة المرض الذي ظهر على أحد المشاركين.


ذات صلة :
  • الموانئ السعودية تسجل نمواً قياسياً خلال سبتمبر
    •
  • إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 37.8 مليون والوفيات مليون و80 ألفاً
    •
  • هبوط أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
    •
  • فيديو.. حريق هائل يلتهم مجموعة أشجار في وادي بيش بجازان
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :