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مركز مسام ينتزع 1402 لغم حوثي خلال أسبوع
منها 6 ألغام مضادة للأفراد و193 لغمًا مضادة للدبابات

مركز مسام ينتزع 1402 لغم حوثي خلال أسبوع

2020/10/05
الساعة 5:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مركز مسام ينتزع 1402 لغم حوثي خلال أسبوع
المواطن - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير اليمن من الألغام” خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2020م من انتزاع 1,402 لغم، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و193 لغما مضادة للدبابات، و608 ذخائر غير متفجرة، و595 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 189,197 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

مسام


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