مرور جدة يضبط قائد المركبة المتهور

المواطن - جدة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم ضبط قائد مركبة نشر مقاطع عبر مواقع التواصل وهو يقود بسرعة جنونية.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”: تمكن مرور محافظة جدة من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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