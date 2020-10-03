مزاد الإبل يستقطب الزوار ويوفر فرص عمل مجانية للشباب والأسر المنتجة

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أتاح مزاد الإبل الأول في حفر الباطن فرص العمل مجانًا للأسر المنتجة في عرض منتجاتها من مأكولات ومشروبات ومشغولاتها اليدوية لزائرين المزاد، وكذلك إتاحة الفرصة للشباب السعوديين للعمل من خلال الفود ترك التي يبيعون داخلها أنواعًا عديدة من المشروبات الباردة والساخنة.

كما يقدم الباعة من خلال الموقع المخصص لهم من منظمي المزاد العديد من المشغولات اليدوية والأدوات التراثية كالمباخر، والنحاسيات، والدلال، والخوص، والجلديات، بالإضافة إلى المأكولات التي تعدها الأسر كالسمن، والأقط، والقهوة، والزبد، والمعمول، وخبز الصاج والحنيني.

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