‎الرئيسية
أخبار 13 منطقة
المواطن - جازان
مزاد الإبل يستقطب الزوار ويوفر فرص عمل مجانية للشباب والأسر المنتجة
يقدمون المشغولات اليدوية والأدوات التراثية كالمباخر والنحاسيات

مزاد الإبل يستقطب الزوار ويوفر فرص عمل مجانية للشباب والأسر المنتجة

2020/10/03
الساعة 7:23 مساءً
- ‎فيالمواطن - جازان, المواطن - عسير, المواطن - مكة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
14
0
طباعة
مزاد الإبل يستقطب الزوار ويوفر فرص عمل مجانية للشباب والأسر المنتجة
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أتاح مزاد الإبل الأول في حفر الباطن فرص العمل مجانًا للأسر المنتجة في عرض منتجاتها من مأكولات ومشروبات ومشغولاتها اليدوية لزائرين المزاد، وكذلك إتاحة الفرصة للشباب السعوديين للعمل من خلال الفود ترك التي يبيعون داخلها أنواعًا عديدة من المشروبات الباردة والساخنة.

كما يقدم الباعة من خلال الموقع المخصص لهم من منظمي المزاد العديد من المشغولات اليدوية والأدوات التراثية كالمباخر، والنحاسيات، والدلال، والخوص، والجلديات، بالإضافة إلى المأكولات التي تعدها الأسر كالسمن، والأقط، والقهوة، والزبد، والمعمول، وخبز الصاج والحنيني.

 

 


ذات صلة :
  • سلطان الغنام يُغادر مباراة النصر وبيرسبوليس مصابًا
    •
  • منح غوميز إجازة قصيرة من الهلال
    •
  • أجواء لطيفة جنوب بارق بعد أمطار متوسطة
    •
  • عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في الطاقة والتقنية مع وزير خارجية اليابان
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :