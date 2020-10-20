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مشاهد من داخل قصر الزاهر الذي أمر المؤسس ببنائه لإقامة ضيوف الدولة
يتميز بتصميمه الأنيق والمميز من الداخل والخارج

مشاهد من داخل قصر الزاهر الذي أمر المؤسس ببنائه لإقامة ضيوف الدولة

2020/10/20
الساعة 10:06 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مشاهد من داخل قصر الزاهر الذي أمر المؤسس ببنائه لإقامة ضيوف الدولة
المواطن - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز فيديو لمشاهد من داخل قصر الزاهر بمكة المكرمة، والذي أمر الملك المؤسس ببنائه عام 1365هـ، ليكون مقر الإقامة لضيوف الدولة.

وتميز القصر بتصميمه الأنيق والمميز من الداخل والخارج، وبهوه الواسع الذي يضم أعمدة مزخرفة، كما يضم عدداً من التحف والوثائق والمخطوطات التاريخية، وقد استغرق بناؤه سبع سنوات.

وتبلغ مساحته 3425 متراً مربعاً، واستخدم كقصر للضيافة فترة من الزمن، وفي عام 1378هـ (1958 م) منح لوزارة المعارف وتحول ليكون مقراً لمدرسة الزاهر المتوسطة.

واستمر كمدرسة حتى عام 1398هـ (1977 م)، وبعدها سلم لوكالة الآثار التي تولت عملية ترميمه وإعادته إلى حالته التي كان عليها، ووظفته ليصبح متحفاً للآثار والتراث.


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