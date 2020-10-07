مشروعات صحية وتطويرية في جدة بأكثر من 32 مليون ريال

المواطن - واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، عددًا من المشروعات الصحية والتطويرية التي تنفذها الوزارة بمحافظة جدة بتكلفة بلغت 32,317,966 ريالاً.

واطّلع سموه على مشروع توسعة العناية المركزة وتجهيز غرف العمليات والمساندة بمستشفى العزيزية للأطفال، كما دشّن سموه ومعاليه مبنى الطوارئ بمستشفى الثغر، وإطلاق الهوية الجديدة لمركزي الأمير فواز والبوادي، إضافة لتطوير مبنى اللجان الشرعية لتوفير أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لسكان وأهالي محافظة جدة.

واستمع سموه لشرح عن المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة كتحسين الواجهات الخارجية وتطويرها في المرافق الصحية، إلى جانب تطوير ١٤ مركزًا صحيًا بهوية جديدة وإعادة تأهيل المرافق بشكل كامل ورفع كفاءة البنى التحتية.

وبارك سمو الأمير مشعل بن ماجد افتتاح وتطوير هذه المشاريع، وقال: الأطفال فئة غالية علينا ويحتاجون لرعاية وعناية خاصةً، عاداً إطلاق الهوية الجديدة لقسم الطوارئ ‫بمستشفى العزيزية للأطفال إضافة جديدة وكذلك المشاريع الأخرى، ومؤكداً أهمية خدمة المواطنين والعناية بصحتهم، وذلك امتدادًا للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للرعاية الصحية في المملكة.

وأوضح سموه أن محافظة جدة لن تكتفي بالمشاريع الصحية الحالية، والمشاريع قادمة وسترى النور قريباً – بإذن الله -.

من جهته أعرب معالي وزير الصحة عن شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد على حضوره وتدشينه تلك المشاريع التي ستحقق الأهداف المنشودة – بإذن الله -.

حضر التدشين عدد من المسؤولين في وزارة الصحة.

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