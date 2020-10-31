معارض إيراني للمرشد: ارحل يا خامنئي

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أكد المعارض الإصلاحي الإيراني أبو الفضل قادياني، أن النظام الإيراني الحالي عبارة عن نظام استبدادي أغلق كل الطرق نحو إصلاح البلاد.

وأكد قادياني في مذكرة نُشرت يوم الخميس الماضي على موقع كلمة المعارض وأبرزه موقع راديو فردا الإيراني باللغة الإنجليزية، أن الاستبداد الذي يسيطر على إيران أدى إلى توقف البلاد.

استقالة خامنئي وتغيير النظام:

قادياني، الذي يعيش في إيران ، وصف النظام الإيراني أيضًا بأنه لا يمكن إصلاحه، فيما دعا المعارض الإيراني المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي مرة أخرى إلى استقالته.

وأضاف أن تنحي خامنئي وإجراء استفتاء لتغيير النظام الحالي واستبداله بنظام ديمقراطي علماني هو الحل الوحيد لمشاكل البلاد”.

قادياني البالغ من العمر 75 عامًا، من أشد منتقدي خامنئي، وتم إرساله أكثر من مرة للسجن في إيران، وعلاوة على ذلك، نشر العديد من الرسائل والملاحظات ضد المرشد الأعلى الإيراني في السنوات الأخيرة.

تضامن مع قادياني:

كما دعا ناشطون سياسيون إيرانيون آخرون إلى استقالة خامنئي؛ مما أدى إلى محاكمتهم وسجنهم.

وفي إشارة إلى انتفاضة نوفمبر 2019 المناهضة للنظام الإيراني، والتي امتدت إلى أكثر من 100 مدينة في 29 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية، قال قادياني: إن قوات الأمن أطلقت النار مباشرة على المتظاهرين للحفاظ على سلطة خامنئي الفاسدة وغير الشرعية.

وشدد قادياني في جزء آخر من مقالته على أن مواجهة قمع الدولة تزيد من حقد الناس وغضبهم على الطغاة وليس إخافتهم.

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