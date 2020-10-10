مفاجأة .. جوميز يُخطط لتقديم شكوى ضد الهلال !

المواطن - محمد سمعه

كشف كل من الإعلامي والناقد الرياضي فلاح القحطاني وفايز الروقي عضو المركز الإعلامي بنادي النصر، عن خطة المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لتقديم شكوى ضد نادي الهلال؛ بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وكتب فايز الروقي اليوم السبت عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “كشفت تقارير صحفية تركية عن تقديم إدارة غلطة سراي شكوى إلى الفيفا ضد الهلال بسبب عدم تسديد قيمة القسط الأخير من صفقة الفرنسي جوميز، التي تمت في صيف 2018 ووصلت إلى 6 ملايين يورو، انشغلوا هم في النصر وناديهم بخطر”.

فلاح القحطاني يُثير الجدل بوسم عن مهاجم الهلال:

أما فلاح القحطاني الناقد في قناة 24 الرياضية فقال عبر وسم كتبه في “تويتر”: “قوميز يشكو الهلال”.

وتفاعل مجموعة من المغردين مع تغريدة فلاح القحطاني حيث قال بعضهم: إن السوري عمر خربين سيقدم شكوى أيضًا ضد فريق الهلال بسبب مستحقاته المالية المتأخرة بينما قالت فئة من جماهير الهلال إنهم ينشرون مجرد شائعات بسبب ما فعله المغربي عبدالرزاق حمدالله مع نادي النصر، حيث هدد الإدارة النصراوية بفسخ العقد والرحيل لتأخر حصوله على رواتبه من قبل إدارة النادي.

بطولات جوميز مع الهلال:

يذكر أن الفرنسي جوميز واحدًا من أهم العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الهلالي، حيث ساهم مؤخرًا في تتويج الهلال بلقبي دوري أبطال آسيا ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

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