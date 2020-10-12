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مقاول: رفضت التعامل بالرشوة مع مدير مشروع أجنبي فأخر لي مستخلص 8 شهور!
البعض حاول استدراجه ليكون واجهة قانونية لتنفيذ مشروع فاسد للإسكان

مقاول: رفضت التعامل بالرشوة مع مدير مشروع أجنبي فأخر لي مستخلص 8 شهور!

2020/10/12
الساعة 11:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مقاول: رفضت التعامل بالرشوة مع مدير مشروع أجنبي فأخر لي مستخلص 8 شهور!
المواطن - الرياض

كشف المقاول فيصل المرواني تفاصيل العرض الذي رفضه ومشاركته في الإيقاع بمقدمي الرشوة بقبضة رجال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وقال فيصل المرواني في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: إن المكتب الاستشاري، ومشرف المشروع، والمدير المالي حاولوا استدراجي كمقاول سعودي لأكون واجهة قانونية لتنفيذ مشروع فاسد لوزارة الإسكان، يدر عليّ أرباحًا تبلغ 330 ألف ريال خلال 3 سنوات!

وتابع: رفضت التعامل بالرشوة مع مدير مشروع أجنبي، فأخر لي مستخلصًا لمدة 8 شهور، وتكبدت خسائر كبيرة، ومن يتعامل مع الأجانب بالرشوة خائن للوطن.

كما كشف المقاول عن أساليب بعض الأجانب من مديري المشروعات الحكومية لاستدرج المقاولين السعوديين للتعامل بالرشوة والفساد في المشروعات الحكومية، أو إجبارهم على الانسحاب، متابعًا: “رفضت مكافأة نزاهة لأنني لا أبحث عن المادة، ولو كنت أسعى ما رفضت 300 مليون”.


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