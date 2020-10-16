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مناورة فنية تُجهز الفتح لمباراة النصر
سيُغادر إلى الرياض غدًا

مناورة فنية تُجهز الفتح لمباراة النصر

2020/10/16
الساعة 9:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مناورة فنية تُجهز الفتح لمباراة النصر جانب من المران
المواطن - مروة نبيل
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1 الفتح يواصل استعداداته:
1.1 دوري محمد بن سلمان:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، اليوم الجمعة، تحضيراته لمباراة النصر، بحضور رئيس مجلس الإدارة سعد العفالق وعضو المجلس حسن الجبر.

الفتح يواصل استعداداته:

وركز المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا على النواحي التكتيكية بتقسيم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إلى مجموعتين، لإجراء مناورة فنية وجه خلالها بعض الملاحظات الفنية المطلوبة.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم، صباح يوم غد السبت، إلى العاصمة الرياض، من أجل الدخول في المعسكر الخاص لمواجهة النصر وإجراء آخر التدريبات هناك.

 

الفتح
مران اليوم

دوري محمد بن سلمان:

وسيبدأ النموذجي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، يوم الأحد المقبل، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وأنهى النموذجي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ13 برصيد 33 نقطة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 لقاءات، وخسر 13 مرة.

نادي الفتح
جانب من المران

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