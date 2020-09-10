الفتح يستهدف بقاء فيريرا حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الفتح لاستمرار المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

عقد جديد مع فيريرا

وتخطط إدارة النادي للاجتماع مع فيريرا فور عودة الفريق الأول لكرة القدم من أبها، وتوقيع عقد جديد معه لمدة موسمين حتى 2021، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وكان فيريرا قد تسلم تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح قبل الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلفًا للمدرب التونسي فتحي الجبال الذي رحل بعد الخسارة في 5 مباريات والتعادل في لقاء.

الفتح في دوري محمد بن سلمان

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح البقاء في دوري الكبار الموسم الرياضي المقبل، بعد فوزه في الجولة الـ29، قبل أن يخسر بالأمس في ختام البطولة ضد ضمك، لينجح هو الآخر في البقاء.

وأنهى النموذجي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ13 برصيد 33 نقطة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 لقاءات، وخسر 13 مرة.







شارك الخبر