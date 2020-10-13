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منظمة التجارة: للسعودية دور فعال وإيجابي في استقرار النظام التجاري العالمي

منظمة التجارة: للسعودية دور فعال وإيجابي في استقرار النظام التجاري العالمي

2020/10/13
الساعة 9:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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منظمة التجارة: للسعودية دور فعال وإيجابي في استقرار النظام التجاري العالمي
المواطن - واس

ثمن رئيس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية النيوزلندي السفير ديفيد واكر، وكلا من نواب مدير عام المنظمة النيجيري يونوف آغا، والألماني كارل براونير، والأمريكي ألن وولف، والصيني يي زيازون، دور المملكة العربية السعودية المسؤول والإيجابي والفعال في تحقيق استقرار النظام التجاري العالمي وتنمية التجارة العالمية.

وأشادوا في كلماتهم التي ألقوها خلال اجتماع المجلس العمومي للمنظمة بالأولوية التي أولتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين للمسائل ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية.

وتم خلال الاجتماع توديع مندوب المملكة العربية السعودية لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف السفير صالح بن عيد الحصيني بمناسبة انتهاء فترة عمله .

من جانبه، رفع الحصيني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة السامية لتمثيل المملكة ومتابعة مصالحها في منظمة التجارة العالمية خلال السنوات الأربع الماضية.


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