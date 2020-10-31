مودرنا تزف أخبارًا سارة بخصوص فيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

في ظل انتظار العالم الموجة الثانية من الفيروس القاتل، تتوقع شركة مودرنا معرفة ما إذا كان لقاحها التجريبي لفيروس كورونا فعالًا بحلول الشهر المقبل.

وحسبما ذكرت صحيفة ديل ميل البريطانية، قالت الشركة التي يقع مقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية إن نتائج المرحلة الثالثة المؤقتة من المقرر إجراؤها في نوفمبر.

وأكملت الشركة تسجيل 30 ألف متطوع للمرحلة النهائية ، مع مجموعة أكثر تنوعًا – بما في ذلك ما لا يقل عن 5000 ممن تلقوا الطعنات الثانية.

اعتماد اللقاح حال نجاحه

وقال ستيفان بانسل ، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية العملاقة: “نخطط لتقديم ملف لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الولايات المتحدة لاعتماد لقاح فيروس كورونا حال نجاحه.

في أغسطس ، وقعت الحكومة الفيدرالية عقدًا بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة مودرنا ، حيث طلبت 100 مليون جرعة للولايات المتحدة – تكفي لـ 50 مليون شخص، كما أن العقد المبرم مع إدارةالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ينص على خيار شراء 400 مليون جرعة إضافية.

كما وقعت اليابان عقدًا للحصول على 50 مليون جرعة واتصالات كندا بـ 20 مليون جرعة مع خيار 36 مليون جرعة إضافية

كما تجري مودرنا محادثات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي لتزويد ما بين 80 و 160 مليون جرعة.

أسعار اللقاح وكيفية توزيعه

وتتوقع تسعير اللقاح بين 32 دولارًا و 37 دولارًا لكل جرعة للطلبات الأصغر ، لكنها عرضت على الولايات المتحدة خصمًا بتسعير 100 مليون جرعة أولية بسعر 25 دولارًا لكل جرعة.

وأضاف بانسل: “مودرنا ملتزمة بأعلى معايير جودة البيانات والبحث العلمي الصارم بينما نواصل العمل مع المنظمين لتطوير اللقاح”، وأضاف مسؤول آخر في مودرنا : “من وجهة نظر التوزيع ، نحن جاهزون”

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