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موعد السماح بالصلاة في الروضة الشريفة
بالتزامن مع عودة العمرة تدريجيًا عبر تطبيق اعتمرنا

موعد السماح بالصلاة في الروضة الشريفة

2020/10/03
الساعة 4:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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موعد السماح بالصلاة في الروضة الشريفة
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 استئناف العمرة تدريجيا
2 مواقف نقل المعتمرين
3 تطبيق الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام
4 كاميرات حرارية متطورة

أوضحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ستبدأ يوم 18 أكتوبر الجاري.
وأضافت أن الدخول سيكون عن طريق تطبيق اعتمرنا، بما نسبته ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية، ووفق الإجراءات الاحترازية.

استئناف العمرة تدريجيا

من جهة أخرى يستقبل المسجد الحرام غدًا الأحد أفواج المعتمرين بعد صدور الموافقة الكريمة على عودة العمر تدريجيًا وَفْق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث أتاحت وزارة الحج والعمرة تطبيق “اعتمرنا” للراغبين بأداء العمرة.

مواقف نقل المعتمرين

وقد جرى تجهيز مواقع عدة، هي: (أجياد، والششة، والغزة، والزاهر) لتجميع المعتمرين ثم نقلهم إلى الحرم المكي بالحافلات المخصصة لنقل المعتمرين برفقة المرافق الصحي.

وأكملت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين استعداداتها وطاقاتها لاستقبال ضيوف الرحمن من معتمرين وزائرين مطبقة أعلى التدابير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة حيث جندت ما لا يقل عن (١٠٠٠) موظف لمتابعة نسك العمرة بالمسجد الحرام.

تطبيق الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام

واتخذت الرئاسة كل الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام وراحتهم، وتقديم أفضل الخِدْمات وأرقاها لضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حماها الله.

كاميرات حرارية متطورة

وضمن حزمة من مشاريع الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام وضعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين الكاميرات الحرارية المطورة في البيت العتيق، ضمن خطط وضعتها منذ إغلاق المسجد الحرام، تختص بكيفية التعامل مع المعتمرين بعد سماح الجهات المختصة لهم بذلك، لضمان سلامتهم، والمحافظة على الحرمين الشريفين خاليًا من فيروس كورونا المستجد.


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