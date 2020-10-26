موعد مباراة الأهلي ضد النصر

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الثلاثاء مباراة الأهلي ضد النصر في دور نصف النهائي لـ بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019/2020.

توقيت مباراة الأهلي ضد النصر

وستبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة.

وسيواجه الفائز من الأهلي والنصر، الفائز من مباراة الهلال وأبها في الدور النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسبق لـ الأهلي أن تقابل مع نادي النصر في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا 2020 في الفترة الماضية، وانتهت المواجهة بفوز النصر بثنائية نظيفة أحرزها كل من الأرجنتيني غونزالو مارتينيز وعبدالفتاح عسيري.

ويعيش الأهلي حالة فنية جيدة خلال الفترة الحالية، حيث يشارك صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع نادي الاتفاق، بعد فوز الراقي على الباطن والوحدة في أول جولتين، أما النصر فيمر بفترة صعبة، حيث خسر أول مباراتين في الدوري أمام كل من الفتح والتعاون.

مباراة الأهلي تحسم مصير فيتوريا

وتُعد مباراة الأهلي ضد النصر، مهمة للغاية للمدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، لأنه في حال صعد لنهائي كأس الملك، سيبقى كمدرب للعالمي، ولكن إذا تأهل الأهلي فستكون الإقالة مصيره.

وكان برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية ذكر من خلال مصادره أن الداعمين لإدارة صفوان السويكت رفضوا استمرار فيتوريا خلال الفترة المقبلة مع النصر.

وفي سياق آخر، أكد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني لـ الأهلي أنه مستمر في قيادة الراقي رافضًا التدريب في الدوري القطري أو في الدوري الصيني.

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