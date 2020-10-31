موعد مباراة ليفربول ضد وست هام

المواطن - محمد سمعه

تنطلق مباراة ليفربول ضد وست هام في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي اليوم السبت، حيث يسعى الريدز إلى مواصلة الفوز، وذلك من أجل البقاء في المراكز الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي.

توقيت انطلاق مباراة ليفربول ضد وست هام

وستبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول.

ويملك ليفربول قبل انطلاق المباراة 13 نقطة بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، أما نادي وست هام فيحتل المركز الثاني عشر برصيد ثمانية نقاط.

وقبل انطلاق المباراة، كان ليفربول فاز على فريق شيفيلد يونايتد بثنائية لهدف يوم السبت الماضي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، بينما تعادل وست هام مع مانشستر سيتي بهدف لكل فريق.

يذكر أن ليفربول كان فاز في بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق ميتيلاند الدنماركي بثنائية نظيفة، أحرزها كل من البرتغالي دييغو جوتا والمصري محمد صلاح.

مباريات السبت في الدوري الإنجليزي

جدير بالذكر أنه مع مباراة ليفربول ضد وست هام، ستقام مباراتي “شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي، بيرنلي وتشيلسي” ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليج.

وكان ليفربول فاز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019/2020، للمرة الأولى بعد 30 عامًا، وذلك منذ انطلاق البريميرليج بالمسمى الجديد في عام 1992.

كما نجح ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

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