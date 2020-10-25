موڤي سينما تعرض نصف نهائي ونهائي كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن منح موڤي سينما حق عرض مباراتي الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين بجانب المباراة النهائية.

موڤي سينما تعرض مباريات كأس الملك:

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه إلى أنه منح موڤي سينما باعتبارها من مشغلي دور العرض السينمائي في المملكة حق عرض مباراتي نصف النهائي ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019/ 2020.

وجاء قرار الاتحاد السعودي باعتباره المالك للحقوق التجارية والتسويقية المتعلقة بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتم تحديد الصالات التالية لعرض المباريات: “الرياض: “مركريو ووك – طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، ومجمع الحمراء مول، جدة: “مجمع العرب مول، والدمام: “مجمع النخيل مول”.

ومن المقرر أن تقام مباراتا نصف النهائي بعد غد الثلاثاء، حيث يلتقي الهلال مع أبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، فيما يلاقي الأهلي ضيفه النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

قرعة النسخة الجديدة:

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن اليوم، عن موعد إجراء مراسم قرعة كأس الملك لمنافسات الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021، حيث حدد الثاني من شهر نوفمبر المقبل لإجرائها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسبق أن أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قصر المشاركة في بطولة الكأس للموسم الرياضي 2020/ 2021 على فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستبدأ البطولة من دور الـ16.

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