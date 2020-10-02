ميلويفيتش يطلب المغادرة إلى صربيا

المواطن - مروة نبيل

أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش رغبته في السفر إلى بلاده لقضاء الأيام المقبلة هناك.

ميلويفيتش يطلب السفر

وطلب ميلويفيتش توفير رحلة طيران له من أجل المغادرة إلى صربيا، وقضاء فترة الإجازة فيها قبل استئناف تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مجددًا، حيث رافق بعثة الراقي إلى جدة بالأمس.

وتعمل إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة على إيجاد رحلة لمدرب الفريق من جدة إلى صربيا خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

الأهلي في آسيا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد ظهر بشكل جيد في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ونجح في التأهل إلى ربع النهائي بعد التغلب على شباب الأهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح.

وفي القمة السعودية الآسيوية، خسر الأهلي أمام النصر بهدفين دون رد، ليخطف العالمي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ويُلاقي بيرسبوليس الإيراني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر