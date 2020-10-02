‎الرئيسية
آخر الاخبار
ميلويفيتش يطلب المغادرة إلى صربيا
بعد خروج الأهلي من آسيا

ميلويفيتش يطلب المغادرة إلى صربيا

2020/10/02
الساعة 11:41 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
106
0
طباعة
ميلويفيتش يطلب المغادرة إلى صربيا ميلويفيتش
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 ميلويفيتش يطلب السفر
1.1 الأهلي في آسيا

أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش رغبته في السفر إلى بلاده لقضاء الأيام المقبلة هناك.

ميلويفيتش يطلب السفر

وطلب ميلويفيتش توفير رحلة طيران له من أجل المغادرة إلى صربيا، وقضاء فترة الإجازة فيها قبل استئناف تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مجددًا، حيث رافق بعثة الراقي إلى جدة بالأمس.

وتعمل إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة على إيجاد رحلة لمدرب الفريق من جدة إلى صربيا خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

 

ميلويفيتش في دوري ابطال اسيا
مدرب النادي الأهلي

الأهلي في آسيا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد ظهر بشكل جيد في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، ونجح في التأهل إلى ربع النهائي بعد التغلب على شباب الأهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح.

وفي القمة السعودية الآسيوية، خسر الأهلي أمام النصر بهدفين دون رد، ليخطف العالمي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ويُلاقي بيرسبوليس الإيراني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).


ذات صلة :
  • العثور على جثة فتاة جرفها سيل وادي العرج في الطائف
    •
  • انطلاق اختبار القدرات العامة اليوم هنا طريقة الحذف والتعديل من سجل الطالب
    •
  • فيديو صادم.. امرأة تحتضر في كندا والطاقم الطبي يسخر منها
    •
  • هل يواصل أسبريا تألقه مع القادسية؟
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :