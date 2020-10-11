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نادال يسحق ديوكوفيتش ويتوج بلقبه الـ13 في رولان غاروس
وصل إلى البطولة 20 بـ الجراند سلام

نادال يسحق ديوكوفيتش ويتوج بلقبه الـ13 في رولان غاروس

2020/10/11
الساعة 8:48 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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نادال يسحق ديوكوفيتش ويتوج بلقبه الـ13 في رولان غاروس رافائيل نادال
المواطن - مروة نبيل
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1 نادال يتوج بـ رولان غاروس:
1.1 أرقام قياسية في البطولة:

حقق الإسباني رافائيل نادال فوزًا ساحقًا على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًّا، اليوم الأحد، ليتوج بلقب رولان غاروس للتنس.

 

نادال يتوج بـ رولان غاروس:

وقدم الإسباني نادال أداء مميزًا على ملعب “فيليب شاترييه” في العاصمة الفرنسية باريس، حيث اكتسح ديوكوفيتش في 3 أشواط بواقع 6/ 0، 6/ 2 و7/ 5.

وتوج نجم التنس الإسباني بلقب رولان غاروس للمرة الـ13 في تاريخه، ووصل إلى البطولة رقم 20 من ألقاب الجراند سلام، ليُعادل رقم السويسري روجر فيدرر.

 

أرقام قياسية في البطولة:

ونجح النجم الإسباني في تحقيق العديد من الأرقام القياسية بفوزه ضد ديوكوفيتش اليوم، حيث عزز رقمه القياسي في البطولة بحصد اللقب للمرة الـ13، وحقق 100 انتصار في رولان غروس مقابل هزيمتين فقط.

ويُعتبر فوز صاحب الـ34 عامًا اليوم هو الثالث الذي يُحققه على الأسطورة ديوكوفيتش في ثالث نهائي بينهما على ملاعب رولان غاروس بعد عامي 2012 و2014، ويُعد هذا الفوز رقم 29 من أصل 56 مواجهة جمعتهما حتى الآن.

 

نادال
اللاعب الإسباني يتوج باللقب

 

نادال
رافائيل نادال

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