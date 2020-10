نادال يسحق ديوكوفيتش ويتوج بلقبه الـ13 في رولان غاروس

المواطن - مروة نبيل

حقق الإسباني رافائيل نادال فوزًا ساحقًا على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًّا، اليوم الأحد، ليتوج بلقب رولان غاروس للتنس.

Reunited and it feels so good 🤗🏆@RafaelNadal #RolandGarros pic.twitter.com/VFFvnxTTTe

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020